Garšīga zvaigžņu buķete – tiek prognozēts, ka šis būs viens no visu laiku jaudīgākajiem Eiropas čempionātiem basketbolā, jo startēs gandrīz visi labākie Vecās pasaules groza bumbas meistari.
Spīdekļi grupā
Čempionāts notiks četrās valstīs ar izšķirošo fāzi Latvijā. A grupā Rīgā redzēsim galveno favorīti uz titulu Serbiju ar trīskārtējo Nacionālā basketbola asociācijas (NBA) vērtīgāko spēlētāju un aizpērnā gada čempionu Nikolu Jokiču priekšgalā. Unikāls centrs, kura ķermeņa uzbūve neliecina par lielu atlētu, taču laukumā ierobežot ir sarežģīta misija. Spēcīgs, lielisks metiens, kāju kustības, piespēle, laukuma pārredzēšana, basketbola IQ. Kristapa Porziņģa vienaudzis, NBA draftā izvēlēts gadu agrāk (2014.), bet tikai ar 41. numuru – Denveras "Nuggets" izvilka lielo lozi. Serbiem ir vēl četri NBA spēlētāji, tostarp izlases visu laiku rezultatīvākais vīrs Bogdans Bogdanovičs.
Latvijas pirmās pretinieces Turcijas sastāvā ir divi basketbola Mekas pārstāvji, Hjūstonas "Rockets" centrs Alperens Šenguns šogad pirmo reizi tika izraudzīts dalībai Zvaigžņu spēlē, vidēji mačā 19 punkti un 10 atlēkušās bumbas.
Čehijas izlasē šobrīd ir viens NBA spēlētājs – Vits Krejči, kurš pārstāv Atlantas "Hawks" un nākamajā sezonā būs Porziņģa komandas biedrs. Viņš vidēji spēlē ap 20 minūtēm. Komandas līderis ir 33 gadus vecais Tomašs Satoranskis – 2,01 metru garš saspēles vadītājs, sešas sezonas pavadījis NBA, pēc atgriešanās Eiropā trīs iepriekšējie gadi "Barcelona" sastāvā.
Igaunijas izlasē zināmākais uzvārds ir Kers Krīsa – 24 gadus vecais aizsargs arī nākamajā sezonā vēl spēlēs ASV koledžu čempionātā, un kāpēc ne, ja tur maksā vairāk nekā pusmiljonu sezonā.
Arī Portugālei ir pārstāvis NBA – Nēmiašs Kveta aizvadītos divus gadus sparingoja ar Porziņģi Bostonas "Celtics", vidēji mačā 14 minūtes laukumā.
Labākie Tamperē
Iekļūstot astotdaļfinālā, Latvijai pretī stāsies kāda no B grupas komandām. No Tamperes seksteta jāizceļ soms Lauri Markanens, kurš jau augustā demonstrē iespaidīgu basketbolu – trijos pārbaudes mačos vidēji 40 punkti! Lietuvas šī gadsimta basketbola simbols ir Jons Valančūns – lielajā izlasē katru vasaru kopš 2011. gada. Pasaules čempionei Vācijai ierindā ir trīs NBA spēlētāji, Deniss Šrēders aizpērn bija
Pasaules kausa vērtīgākais spēlētājs, superzvaigznes statusam tuvojas Orlango "Magic" uzbrucējs Francs Vāgners.
Melnkalnietis Nikola Vucevičs savā 14. sezonā NBA turpināja krāt iespaidīgu statistiku – 18 punkti un 10 atlēkušās bumbas mačā. Kurš no šiem kungiem izaicinās Latviju?
Adetokunbo labsajūta
Ar divām superzvaigznēm Latvijai ceļi krustojušies pārbaudes mačos – sestdien Rīgā bija Luka Dončičs, vakar Grieķijā spēlējām pret Janni Adetokunbo. Basketbola pati spice. Daļēji tieši Adetokunbo labsajūtas vārdā Grieķijas izlasē spēlē arī brāļi Kostas un Tanasis. Pašreizējā Eiropas čempione Spānija gatavojas ar vienu NBA spēlētāju – centru Santi Aldamu, kura karjera virzās augšup. Francijai lieli iztrūkumi sastāvā, taču tāpat ir četri NBA vīri, jaudīgu turnīru varam sagaidīt no Geršona Jabuseles, spēcīgam pieteikumam gatavojas jaunie Aleksandrs Sars un Zakari Rišārs, kuru dēvē par Atlantas "Hawks" nākamās sezonas X faktoru. Itālijas lielākās cerības saistās ar vienīgo NBA pārstāvi Simoni Fontekio.
Lielākie iztrūkumi – Francijai
Eiropas čempionātā nespēlēs vairākas lielas zvaigznes. Francijai nāksies iztikt bez brīnumbērna Viktora Vembanjamas, kuram sezona noslēdzās februārī pēc atklātās vēnu trombozes plecā, un viņš vēlas pilnvērtīgi sagatavoties nākamajai klubu sezonai. Savukārt otrs francūžu tornis Rūdijs Gobērs nespēlēšanu pamatojis ar fizisko nogurumu un privātiem iemesliem. Tāpat nebūs Eirolīgas zvaigžņu Matiasa Lesora un Evana Furnjē. Lietuvai personisku iemeslu dēļ nepalīdzēs Domants Sabonis un debiju atlicis uzlecošā zvaigzne Mats Buzelis. Vācija būs bez Morica Vāgnera un šī gada NBA čempiona Aizejas Hartenšteina, kurš gan valstsvienībā nav spēlējis kopš 2018. gada. Itālijas pilsonību šogad ieguvušajam Dontem Di Vinčenco debija izlasē izpaliks savainojuma dēļ. Britu lielākā basketbola zvaigzne Odži Anunobijs lēma izlasei atteikt.
