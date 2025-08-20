Politiskā un sabiedrības neapmierinātība ar vasaras sākumā iesniegtajiem "Rīgas siltuma" piedāvātajiem tarifiem 2025./2026. gada ziemas sezonai rezultējusies ar būtiski zemāku tarifu piedāvājumu. Saskaņā ar jauno piedāvājumu siltuma tarifs Rīgā pieaugs nevis no 77 līdz 90 eiro, bet tikai no 77 līdz 82 eiro par megavatstundu.

Jāatgādina, ka īsi pirms Jāņiem šogad "Rīgas siltums" (RS) paziņoja, ka siltuma tarifi nākamziem pieaugs par apmēram 22%. Līdz šim spēkā esošais centralizētā siltuma tarifs Rīgā bija 77,77 eiro par megavatstundu, bet faktiski klienti maksāja tikai 74,17 eiro par megavatstundu. "Rīgas siltuma" piedāvātais jaunais tarifu projekts paredzēja, ka jaunais siltuma tarifs būs 88,10 eiro par megavatstundu, tomēr klientiem būtu jāmaksā vēl arī 2,05 eiro par megavatstundu vairāk neparedzamo izdevumu/ieņēmumu izlīdzināšanas komponentei, tātad summārais tarifs būtu 90,15 eiro par megavatstundu. 

