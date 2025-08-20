Latviešu ievērojamākais meteolietu pārzinātājs Toms Bricis konstatējis, ka saskaņā ar sinoptiķu datiem šī ir nokrišņiem bagātākā vasara astoņdesmit gadu periodā. 

Sliktie laikapstākļi, saulītes retā parādīšanās, protams, sadusmojuši atpūtniekus, taču štrunts par tiem – valdībai pirmām kārtām jācentrē uzmanība lauksaimniekiem, jo laukos pastāvīgās lietavas darījušas stāvokli ļoti sliktu. Pēc Zemnieku saeimas izpilddirektores Mairas Dzelzkalējas-Burmistres ziņotā – zemnieki cieš simtiem miljonu zaudējumus.

Asaru biedri lauksaimnieki mainījuši nozari un nodarbošanās veidu, kļuvuši par zvejniekiem, bradā pa druvām gumijniekos, domā – vai tur, kur iesēja rapsi, neietaisīt karpu dīķi. Ganības pilnas ar ūdeni, nav kur lopus laist. Tīrumi slapji kā purvs, nedomā virsū rādīties ne ar zirgu, ne Džona Dīra ražoto lieljaudas tehniku. 

