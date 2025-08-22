"Latvijas basketbola izlasei aptuveni pusotru mēnesi ilgā gatavošanās Eiropas čempionāta finālturnīram izmaksās ap 1,14 miljoniem eiro.
Atšķirībā no pagājušā gada Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skrupulozāk vērtēja Latvijas Basketbola savienības (LBS) iesniegto finansējuma pieprasījuma tāmi un piešķīra aptuveni trešdaļu (337 tūkstošus eiro), taču arī šoreiz sporta sabiedrībā neizpratni rada basketbolistu treknais dzīves stils." Tā "Latvijas Avīzes" 20. augusta numurā publikācijā "Skaisti dzīvot neaizliegsi" rakstīja žurnālists Ilmārs Stūriška. Edgars Jaunups, "VEF Rīga" dibinātājs, teicis: "LBS tāme liecina par divām lietām – vai nu zog, ko nevaru pierādīt, vai totāla un nemākulīga izšķērdība. [..] Visās pozīcijās ir divas trīs reizes augstākas cenas nekā realitātē."
