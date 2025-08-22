Pēc piecām dienām startē šī gada lielākais sporta notikums Latvijā – Eiropas čempionāts basketbolā vīriešiem.
Vecā kontinenta medaļas tiks dalītas 42. reizi, un, kā jau šādiem vērienīgiem pasākumiem piedien, to vēsturē ir daudzi spilgti un arī dīvaini notikumi. Par dažiem no tiem šajā materiālā.
Triumfs. Jau pirmās Eiropas basketbola meistarsacīkstes beidzās ar pārsteigumu, par kuru parūpējās Valdemāra Baumaņa trenētie Latvijas vīri, finālā pieveicot par favorīti uzskatīto Spāniju. Savukārt par negaidīto panākumu daudzu basketbola apskatnieku vērtējumā tiek uzskatīts Grieķijas izlases triumfs 1987. gadā. Mājiniece Grieķija ar izcilo snaiperi Niku Gali priekšgalā finālā papildlaikā ar 103:101 pārspēja tobrīd Eiropā dominējošo PSRS izlasi, kurā viens no līderiem bija Valdis Valters. Galis finālā sameta 40 punktus, kamēr PSRS izlasei tas bija vienīgais zaudējums turnīrā. Grieķija pirmo reizi kļuva par Eiropas čemioni, pēc tam to pašu iespējot arī 2005. gadā. Pie "EuroBasket" lielākajiem pārsteigumiem skaitāma arī salīdzinoši nesenā Slovēnijas izlases uzvara 2017. gada finālturnīrā, principiālā finālā ar 93:85 uzvarot Serbiju. Par mača varoni kļuva Gorans Dragičs, kurš sameta 35 punktus. Pirms tam ceturtdaļfinālā slovēņi līdzīgā cīņā ar 103:97 uzvarēja Latviju, un tajā mačā ar 27 punktiem izcēlās tobrīd vien 18 gadus vecais Luka Dončičs.
Fiasko. Ja ir uzvarētāji, tad turpat blakus allaž atrodas arī zaudētāji. Lietuvas basketbola līdzjutējiem 2011. gada 14. septembris atmiņā paliks kā viena no drūmākajām dienām. Togad Eiropas čempionāts notika pie mūsu dienvidu kaimiņiem, un pēc divām grupu kārtām leišiem ceturtdaļfinālā pretim nāca Maķedonijas (tagad Ziemeļmaķedonijas) izlase. Lietuva bija spēles favorīte, vēl pēdējās minūtes sākumā tai bija četru punktu pārsvars (65:61), taču sekojošais "braļukiem" bija pilnīga izgāšanās. Vispirms naturalizētais maķedonietis Bo Makkalebs samazināja starpību līdz -2, bet nākamajā uzbrukumā Šarūns Jasikevičs paslīdēja un pazaudēja bumbu. Makkalebs neizmantoja iespēju panākt neizšķirtu,bet atlēkušo bumbu 22 sekundes pirms finālsvilpes izcīnīja Darjus Songaila. Tālākais jau klasika – Songailas neprecīza piespēle, un Vlado Ilijevskis ar tālmetienu izrauj maķedoniešiem uzvaru ar 66:65. Pēc tam medaļu cīņās Maķedonija abus mačus gan zaudēja un palika ceturtā.
Protests. 1995. gada čempionāta finālā starp Lietuvu un Dienvidslāviju (Serbiju/Melnkalni) uzvirmoja tādas kaislības, ka cīņa varēja arī nebeigties. Otrajā puslaikā pēc vairākiem diskutabliem tiesnešu lēmumiem, kā rezultātā lietuvieši saņēma vairākas piezīmes un tehniskos sodus, Lietuvas basketbolisti vairākas minūtes atteicās turpināt spēli. Tikai pēc tam, kad serbu līderis Aleksandrs Džordževičs vērsās pie Šarūna Marčuļona ar aicinājumu, atgriezties laukumā, spēle tika pabeigta. Dienvidslāvi svinēja uzvaru ar 96:90, bet apbalvošanas ceremonijā bronzu izcīnījušie Horvātijas basketbolisti mirkli pirms zelta medaļu pasniegšanas demonstratīvi pameta goda pjedestālu. Balkānos joprojām nebija rimusi karadarbība, kurā bija ierautas teju visas Dienvidslāvijas bijušās republikas.
Ģeogrāfija. Eiropas čempionātos spēlējušas un pat uzvarējušas valstis, kuras mūsdienu ģeogrāfiskajā kartē nekādi nav skaitāmas pie Eiropas. Tā par 1949. gada turnīra čempioniem savās mājās Kairā kļuva Ēģipte. Tolaik noteikumi paredzēja, ka turnīru rīko iepriekšējā čempionāta uzvarētāji, taču PSRS ideoloģisku iemeslu dēļ (ārzemnieku ierašanās) atteicās, sudraba medaļniece Čehoslovākija jau bija rīkojusi 1947. gada sacensības, tāpēc uzņemt Eiropas meistarsacīkstes varēja Ēģipte, kas pirms diviem gadiem izcīnīja bronzas medaļas. Mājinieki sava laukuma priekšrocības izmantoja uz pilnu klapi, septiņu komandu turnīrā izcīnot sešas uzvaras. Togad turnīrā piedalījās arī Libānas un Sīrijas izlases, bet 1959. gadā pēdējā 17. vietā palika Irāna.
Traka debija. 1939. gada meistarsacīkstes notika Lietuvā. Uz turnīru ieradās astoņas komandas, pirmo reizi arī Somija. Ziemeļu dēliem pirmie kucēni gan paši noslīka – mājās tika vesti septiņi zaudējumi ar iemesto un ielaisto punktu attiecību 70:541. Latvijas izlase somiem pārbrauca pāri ar 108:7, bet igauņi ar 91:1! Šis turnīrs notika jau Otrā pasaules kara ēnā, un pēc četriem mēnešiem Somijas teritorijā iebruka PSRS karaspēks.
Neizdevies joks. Ceļā uz 2013. gada čempionātu Slovēnijā ar jocīgu rīcību izcēlās Lietuvas izlases centrs Kšištofs Lavrinovičs. Lietuviešu reiss aizkavējās, basketbolisti nīka lidostā, un Lavrinovičs nezin kādēļ uz savas somas uzzīmēja svastiku. To pamanīja viens no lidostā esošajiem fotogrāfiem, somu nobildējot un foto publicējot. Viss beidzās ar to, ka Lietuvas Basketbola federācija un Lavrinovičs publiski atvainojās. Basketbolists skaidroja, ka savu somu apzīmējis, lai to nesajauktu ar tādām pašām komandas biedru somām, bet svastiku zīmējis joka pēc.
Dominance. PSRS izlase laika posmā no 1957. līdz 1971. gadam Eiropas čempionātā triumfēja astoņas reizes pēc kārtas. Ne bez latviešu, lietuviešu un igauņu palīdzības, jo par Eiropas čempioniem kļuva arī tādi vīri kā Valdis Muižnieks, Maigonis Valdmanis, Jānis Krūmiņš, Juris Kalniņš, Oļģerts Jurgensons, Visvaldis Eglītis, Stasis Stonkus, Modests Paulausks, Marts Laga, Jāks Lipso, Tonno Lepmets un Prīts Tomsons.
Rekords. 2011. gadā Lietuvā Eiropas čempionāta laikā tika uzstādīts kāds savdabīgs rekords – basketbola bumbas vairākās pilsētās vienlaikus driblēja 60 000 cilvēku. Iepriekš šāds rekords piederēja Polijai, kur savulaik šādā akcijā bija driblējuši 30 000 basketbola mīļu.
Attieksme. 1975. gada Eiropas čempionātā Grieķijas izlasei bija sarūpēts ciemakukulis, ko vest līdzi uz turnīru Dienvidslāvijā. Izlases menedžerim Panosam Metaksam līdzi bija konjaks, saldumi, rieksti, un šie labumi bija domāti turnīra tiesnešiem, cerot iegūt viņu labvēlību. Taču pēc tam, kad vienā no spēlēm grieķu basketbolisti viņu uzskatā tika notiesāti, trīs no viņiem – Vasilis Gumass, Apostols Kontoss un Aris Rofropuls – no viesnīcas "Jugoslavia" terases šīs dāvanas iesvieda Donavas upē. Grieķu basketbola funkcionāri par šādu attieksmi bija tik nikni, ka trijotnei piesprieda mūža diskvalifikāciju no spēlēšanas izlasē, vēlāk gan to saīsinot līdz trim gadiem.
Bez Rodiona Kuruca
Latvijas basketbola izlase pirmspēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta viesos Atēnās ar 86:104 zaudēja Grieķijas izlasei. Arī pēc šīs spēles saglabājas bažas par Lukas Banki trenētās komandas sniegumu aizsardzībā, tāpēc divkārt nepatīkama ir ziņa, ka finālturnīrā Latvijai papēža savainojuma dēļ tomēr nevarēs palīdzēt Rodions Kurucs. Viņš gaidāmajā sezonā pārstāvēs Spānijas klubu Vitorijas "Baskonia", kas uzstāja uz to, ka Kurucam jāveic operācija, lai pilnībā izārstētu savainojumu. Rodions Kurucs iepriekš valstsvienībā bija viens no atslēgas spēlētājiem tieši aizsardzībā, nereti uzņemoties pretinieku līderu neitralizēšanu.
