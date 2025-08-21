Zemgales rajona tiesa Dobelē 68 gadus vecajam Aleksandram Kuzņecovam piespriedusi četru gadu un sešu mēnešu cietumsodu par AS "Latvijas valsts meži" meža un īpašuma dedzināšanu. 

Spriedums gan, visticamāk, nekad netiks izpildīts, jo tiesai esot diezgan ticamas ziņas, ka bijušais Dobeles iedzīvotājs, Latvijas nepilsonis, Krievijas pilsonis Kuzņecovs atgriezies savā dzimtenē Krievijā, Kaļiņingradas apgabalā. 

Viņa dzīvesvieta neesot zināma un politiskās situācijas dēļ sadarbība ar Krievijas varas iestādēm praktiski neesot iespējama.

