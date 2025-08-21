Patchy rain nearby 16 °C
C. 21.08
Janīna, Linda
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#igaunija #medijusapieri

Mediju sapieri. Pašvaldība uzsauc alu gliemjiem

Madis Musts Igaunijā / Latvijas Avīze
2025. gada 21. augusts, 12:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 21. augusts, 12:00
Speciālais konteiners Spānijas kailgliemežu savākšanai Vīlandē.
Speciālais konteiners Spānijas kailgliemežu savākšanai Vīlandē.
Foto: Urmas Saard/Village News

Dārzniece Tīna Vendre Ziemeļtallinas rajonā trīs gadus cīnījās ar Spānijas kailgliemežiem.

Reklāma

Otrajā gadā viņa izmēģināja alus slazdus un ļoti daudz naudas iztērēja alum. Lai gan vēl pirms dažiem gadiem daudzi Igaunijā cerēja, ka Spānijas kailgliemezis neizplatīsies ārpus dārziem, tagad šī cerība ir izdzisusi un suga ir sastopama visā valstī, gan pilsētās, gan laukos.

Šā gada siltā ziema un slapjais pavasaris kailgliemezi izvilināja jau agri – Igaunijā pirmie bija redzami jau aprīlī. Arī lietainā vasara ir manāmi palielinājusi kailgliemežu skaitu. Igauņi domā, ka šī vasara gliemežiem ir pat labvēlīgāka nekā viņu dzimtene Dienvideiropā.

"Spānijā viņus noteikti attur tas, ka nav tik daudz mitruma. Viņam vienkārši nav tik daudz vietu, kur atrasties. Bet toties Igaunijas vasarā, kad ir silts un mitrs, gliemežiem ir patīkami," skaidro Igaunijas Vides pārvaldes Vides aizsardzības biroja vadītāja Eike Tammekenda. Vides pārvaldes izveidotajā tīmekļa kartē redzams, kā kailgliemeži nepārtraukti izplatās. Šajā kartē ikviens var atzīmēt savus novērojumus par Spānijas kailgliemeža izplatību – savā vai kaimiņu dārzā, gar gājēju un velosipēdu celiņu, dārzā vai ezera krastā.

Valsts vēl neapkaro

Presē izskanējuši viedokļi, ka Spānijas kailgliemeža apkarošana būtu jāuzskata par valsts prioritāti – politiķis, kurš solīs izskaust invazīvo sugu, nākamajās vēlēšanās varētu iegūt vairāk balsu. Ko Igaunijā dara, pirms šī tēma kļuvusi par politisku prioritāti?

Igaunijas Vides pārvalde, kuras pārraudzībā ir dažādu invazīvo svešzemju sugu ierobežošana, tikai apkopo informāciju par Spānijas kailgliemežiem un sniedz ieteikumus, bet neorganizē to iznīcināšanu. Līdz nākamā gada pavasarim plānots atjaunot svešzemju gliemju populācijas kontrolēšanas plānu.

"Noteikti būs nepieciešams ieguldījums no visām pusēm: piemēram, dārzkopības uzņēmumi varētu uzņemties efektīvāku kontroli pār savām precēm un nodarboties ar Spānijas kailgliemeža apkarošanu, lai, pērkot augus vai arī mulču, dārzkopji nesaņemtu arī kaitinošo piedevu," saka Tammekenda. Tomēr tieša apkarošana valsts līmenī netiek organizēta. 

Vides pārvalde skaidro, ka viņu prioritāte ir latvānis, kas apdraud dabu un cilvēku veselību, bet svešzemju gliemeži gan kaitē dārzkopjiem, taču dabā tie nenodarot lielu kaitējumu.

"Gadu gaitā latvāņu apkarošanai ir izveidojušās komandas, kuras labi pārzina apkarošanas paņēmienus. Pašlaik Spānijas kailgliemeža apkarošanai šādu komandu vēl nav," saka Tammekenda. "Ar latvāņiem var cīnīties jebkurā laikā un jebkādos laikapstākļos. Kailgliemežu atrašana ir atkarīga gan no gadalaika, gan no laikapstākļiem."

Reklāma
Reklāma

Igaunijā, tāpat kā Latvijā, šī suga vēl nav iekļauta oficiālajā invazīvo svešzemju sugu sarakstā, lai gan par tās iekļaušanu tiek runāts. Nav gan skaidrs, vai saraksta papildināšana, kurā pašlaik ir iekļautas 40 augu un dzīvnieku sugas, kaut ko būtiski mainītu. Iestāde tikai paskaidro, ka sarakstā esošo dzīvu īpatņu ievešana Igaunijā un jebkāda to izplatības veicināšana ir aizliegta.

Ar alu un indi

Tiek lēsts, ka visnopietnākā situācija ir ap Tallinu, Harju apriņķī, ko var redzēt arī gliemežu izplatības kartē. Saku pagasta Attīstības un vides dienesta vadītāja Kerli Laura stāsta, ka cilvēki dārza atkritumus ved uz mežu un no turienes gliemeži nonāk citos dārzos. Turpretim iedzīvotāji teic, ka gliemeži nāk no pašvaldības zemes, tāpēc arī pašvaldībai vajadzētu kaut ko darīt.

Saku pagastā apkarošanas talkas notiek jau piecus gadus. Vienā reizē tika uzstādīti vairāk par simt slazdiem, kuros pievienoja alu. Tika izmantotas arī saplākšņa plātnes, zem kurām tika savākti uzkrātie gliemeži. Aktīvākās kopienas no pašvaldības var iegūt alu un dzelzs fosfātu saturošus pesticīdus. Ar privāto zemju īpašniekiem ir norunāts, ka pagasts drīkst daļēji nopļaut nepļautas platības un veikt tur gliemežu iznīdēšanu.

"Mēs nepārdodam un neizplatām gliemežu indi katrai privātpersonai. Cilvēki ir diezgan izmisuši, un esmu redzējis zilo granulu vaļņus ap dārziem. Bet kailgliemezis var vienkārši rāpot garām šīm granulām. Inde ir jāizmanto pareizi," saka Kerli Laura. 

Viņa domā, ka valsts varētu ieviest kārtību dārzniecībās. Proti, svešzemju gliemju pārvietošana uz stādaudzētavām un tālāk uz privātiem dārziem netiek kontrolēta.

Kad stādi pārvietojas pa Eiropas Savienību, to augsne netiek pakļauta īpašai kontrolei.

Samazināt bioloģisko daudzveidību?

Tartu 2020. gadā bija zināmi tikai daži gadījumi, bet tagad kailgliemezis ir sasniedzis gandrīz katru Tartu rajonu. Pilsēta cenšas teritoriju aizsargāt pļaujot, lai zāle būtu zema un gliemeži tur neuzturētos. Lai gan Vides pārvalde pēdējos gados ir ieteikusi pļaut mazāk, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, tagad tā spiesta atzīt, ka tas veicina Spānijas kailgliemežu izplatību.

"Tartu ir diezgan daudz teritoriju, kur zāle pašlaik nav zema, jo tiek uzturēta bioloģiskā daudzveidība. Vai tas nozīmē, ka dažās teritorijās mēs samazināsim šo bioloģisko daudzveidību?" Igaunijas sabiedriskajā televīzijā vaicāja pilsētas ekonomikas nodaļas vadītājs Reins Hāks. "Laikam tas būs jāapsver, bet ne tur, kur bioloģisko daudzveidību nodrošina stiebrzāles, jo tās gliemežus neinteresē."

Igaunijas laikraksts "Maaleht" 24. jūlija numurā vēstīja par to, kā cīnīties pret Spānijas kailgliemežiem, un veica eksperimentu, mēģinot noskaidrot, kura no astoņām nejauši izvēlētām alus šķirnēm ir labākais slazds gliemjiem. "Maaleht" žurnālisti eksperimentam izvēlējušies astoņus alus veidus: četri pilsneri, divi gaišie, viens tumšais un viens bezalkoholiskais. Kādas privātmājas dārzā pievakarē alus saliets šķīvjos un jau pēc pāris minūtēm pirmie interesenti sākuši virzīties šķīvju virzienā. Uz "krogu" atrāpojušie gliemeži ik pa stundai savākti un iznīcināti. Četru stundu laikā izdevies pievilināt 94 Spānijas kailgliemežus, vēl septiņi garāmgājēji atrasti dārzā. Rīta pārbaude dārzā apliecinājusi, ka alus gliemjus interesējis arī naktī – šķīvī atrasti pāris noslīkuši īpatņi. Eksperimenta rezultāts – 101 dzīvs un trīs noslīkuši gliemeži. Kāds alus Spānijas kailgliemežiem patīk visvairāk? Vienu atbildi "Maaleht" eksperiments nav devis, interesenti bijuši pie visiem alus šķīvīšiem. Tātad: Spānijas kailgliemežiem alus garšo. Taču žurnālisti secina – šādā veidā gliemežus ķert var tikai izklaidei, bet tā neder kā pastāvīgai ķeršanas metode, jo pēc alkohola lietošanas gliemeži izrāpjas no savām slēptuvēm, bet savākt tos nākas tāpat ar rokām.
Igaunijas laikraksts "Maaleht" 24. jūlija numurā vēstīja par to, kā cīnīties pret Spānijas kailgliemežiem, un veica eksperimentu, mēģinot noskaidrot, kura no astoņām nejauši izvēlētām alus šķirnēm ir labākais slazds gliemjiem. "Maaleht" žurnālisti eksperimentam izvēlējušies astoņus alus veidus: četri pilsneri, divi gaišie, viens tumšais un viens bezalkoholiskais. Kādas privātmājas dārzā pievakarē alus saliets šķīvjos un jau pēc pāris minūtēm pirmie interesenti sākuši virzīties šķīvju virzienā. Uz "krogu" atrāpojušie gliemeži ik pa stundai savākti un iznīcināti. Četru stundu laikā izdevies pievilināt 94 Spānijas kailgliemežus, vēl septiņi garāmgājēji atrasti dārzā. Rīta pārbaude dārzā apliecinājusi, ka alus gliemjus interesējis arī naktī – šķīvī atrasti pāris noslīkuši īpatņi. Eksperimenta rezultāts – 101 dzīvs un trīs noslīkuši gliemeži. Kāds alus Spānijas kailgliemežiem patīk visvairāk? Vienu atbildi "Maaleht" eksperiments nav devis, interesenti bijuši pie visiem alus šķīvīšiem. Tātad: Spānijas kailgliemežiem alus garšo. Taču žurnālisti secina – šādā veidā gliemežus ķert var tikai izklaidei, bet tā neder kā pastāvīgai ķeršanas metode, jo pēc alkohola lietošanas gliemeži izrāpjas no savām slēptuvēm, bet savākt tos nākas tāpat ar rokām.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Gļotas bojāja krematorijas krāsnis

Kad pašreizējā Keilas pilsētas dārzniece Tīna Vendre strādāja Ziemeļtallinas rajonā, viņa trīs gadus cīnījās ar Spānijas kailgliemežiem. Pirmajā gadā tika rīkotas talkas un bija izvietoti arī savākšanas konteineri. Talkas neattaisnojās, jo ieradās maz iedzīvotāju. Gliemežu konteineros tika sabērti citi atkritumi, tāpēc mazo dzīvnieku krematorija negribēja konteineru saturu pieņemt – stāvējušo konteineru saturs bija trūdējis, un tajā esošās stikla un skārda kārbas sabojāja krematorijas krāsni, kuras grīda bija jālej vairākas reizes no jauna.

Reklāma
Ieteiktie raksti

"Nākamajā gadā mēs izmēģinājām alus slazdus, bet tie vispār nebija efektīvi un parasti bija tukši gan no alus, gan gliemežiem. Togad ļoti daudz naudas tika iztērēts alum," viņa saka. Konteineros joprojām iemeta citus atkritumus.

Trešajā gadā palika tikai konteineri, bet mazo dzīvnieku krematorija beigu beigās atteicās pieņemt pat šķirotus gliemežus, jo arī gliemežu gļotas bojāja krāsnis.

Bet ko ar tiem darīt, ja vienā dienā savākti desmitiem litru gliemežu? Līdz šim oficiālais ieteikums bija apglabāt nogalinātos īpatņus lāpstas dziļumā vai tos kompostēt. Taču sociālajos tīklos cilvēki sūdzas, ka šogad ir tik daudz gliemežu, ka, tēlaini runājot, viss dārzs būtu jāizrok, lai tos apglabātu. Atrasts arī labs risinājums – Kohilas pagastā cilvēki var nogādāt beigtos gliemežus bioatkritumu konteineros, un tie kļūst par izejvielu biogāzes ražošanai.

Parazītus aiztur lidostā

Jūlijā Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde Tallinas lidostā aizturēja 30 miljonus mikroskopisko parazītu Phasmarhabditis californica, kurus mēģināja nogādāt Igaunijā, lai tos izmantotu cīņā pret Spānijas kailgliemežiem.

Muitas amatpersonas apšaubīja, vai šādus svešus organismus vispār drīkstētu ielaist valstī, jo Igaunijas dabā tie iepriekš nav atrasti un var apdraudēt arī vietējos gliemežus. Lai gan Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācija iekļāvusi šos parazītus bioloģiskās apkarošanas līdzekļu sarakstā, tomēr Norvēģija uzskata, ka parazīts viņu valstij ir bīstams. Nav izpētīts, kā šī suga ietekmētu vietējo ekosistēmu.

Visbeidzot muitā nolēma, ka parazītu ieviešana nav ne saprātīga, ne atļauta, oficiāli to pamatojot ar Igaunijas Dabas aizsardzības likumu, kas aizliedz svešzemju sugu izlaišanu savvaļā.

Pīles somu ciemā

Arī Igaunijā runā, ka šajā cīņā noderīgas varētu būt pīles, bet par to lieliem panākumiem pret kailgliemežiem ziņu nav. 

Toties Somijā ir pāris ciematu, kur pīles tiek turētas tieši kailgliemežu dēļ. 

Pirms pāris gadiem Fiskara ciematā, kurā dzīvo aptuveni tūkstotis cilvēku, kāda projekta ietvaros tika saorganizēta neliela pīļu brigāde. Tagad, pēc projekta beigām, tur dzīvo aptuveni 20 dažādu šķirņu pīļu pie diviem saimniekiem, kas kopā ar cilvēkiem salasa kailgliemežus.

"Kamēr pīles laiku pa laikam patrulē pa ciemu, arī cilvēki nes visus savāktos Spānijas kailgliemežus pīlēm," saka Valteri A. Āltonens, kurš strādāja par pētnieku projektā MUST. "Fiskarā cilvēki uzsvēra, ka tad, kad bija pārāk daudz gliemežu, bija nepieciešams arī cilvēka darbs, lai tos savāktu un nogalinātu."

Eha Krūsa, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes augu aizsardzības speciāliste, uzsver, ka Spānijas kailgliemežu un citu invazīvu sugu izplatīšanā vislielākais nopelns ir cilvēkam. Tādējādi arī cilvēks ir tas, kurš to var visvieglāk nobremzēt. Pēc visa spriežot, svešzemju gliemežu apkarošanā svarīga loma arī turpmāk būs zemes īpašniekiem. Vēl tikai liels sausums un karstums vai ļoti auksta bezsniega ziema spētu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Foto: Latvijas Mediji

Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

Foto: Publicitātes
Reklāma
Reklāma
Tēma
Mediju sapieri
Tēmturi
#igaunija #medijusapieri
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
DDvestkopa

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma