Tuvojas noslēgumam vasaras "klusais periods" iekšpolitikā. 

Ar politiku saistītajā faunā un florā viens no aktīvāk apspriestajiem jautājumiem ir minējumi, vai nākamā mēneša laikā parādīsies arī jauni politiskie projekti. Vienkāršoti formulējot, ja kāda indivīdu grupa vēlas piedalīties Saeimas vēlēšanās nākamgad, tai atbilstoši likumdošanai ir līdz 2025. gada oktobrim arī, kā saka, jāsakārto papīri.

Līdz šim izskanējušas ziņas par diviem šādiem projektiem. Es tos neiztirzāšu, pirmkārt, tādēļ, ka tas būtu pāragri, otrkārt, šī teksta tēma ir cita. Tēma ir – Latvijas sabiedrībā ir ļoti pretrunīga attieksme pret nosacītiem jaunpienācējiem politikā, un tas ietekmē politiskos procesus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē