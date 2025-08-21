Dānijas valdība, noraizējusies par lasīšanas krīzi, atcels pievienotās vērtības nodokli (PVN) grāmatām, lai panāktu, ka tās pērk vairāk iedzīvotāju, trešdien paziņoja kultūras ministrs Jakobs Engels-Šmits.
Standarta PVN likme Dānijā ir 25%, un tā tiek piemērota arī grāmatām, līdz ar to Dānijā pašlaik ir visaugstākā PVN likme grāmatām Eiropā, un tas ir krasā pretstatā tādām valstīm kā Lielbritānijai, Īrijai, Norvēģijai un Čehijai, kas grāmatu iegādei nepiemēro PVN. "Mums jādara viss iespējamais, lai novērstu šo lasīšanas krīzi, kas diemžēl pēdējos gados kļuvusi lielāka," ziņu aģentūrai "Ritzau" sacīja ministrs, paziņojot, ka valdība nākamā gada budžeta projektā ierosinās atcelt PVN grāmatām. Šis solis valstij izmaksās aptuveni 330 miljonus kronu (44 miljoni eiro) gadā. Jaunākais Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņojums par izglītību izraisījis satraukumu Dānijā. Tajā konstatēts, ka 24% Dānijas piecpadsmitgadnieku nesaprot vienkāršu tekstu, un tas ir par četriem procentpunktiem vairāk nekā pirms desmit gadiem. Dānijas izdevējdarbības nozare rosināja samazināt nodokli, maija ziņojumā norādot, ka valdībai "jāgarantē fizisku grāmatu pieejamība visiem dāņiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem". Latvijā grāmatām tiek piemērota samazinātā PVN likme 5% apmērā.
