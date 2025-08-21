Vakar Latgales rajona tiesā tika pasludināts spriedums krimināllietā, kurā biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" projektu vadītāja Ieva Raubiško apsūdzēta par to, ka organizējusi sīriešu grupas nelikumīgu iekļūšanu Latvijā. Pirmās instances tiesas spriedums ir notiesājošs.

Tiesa gan grozīja apsūdzību, atzīstot, ka Raubiško nav organizējusi, bet tikai atbalstījusi to, ka pieci nelegālie imigranti šķērsoja mūsu valsts ārējo robežu, un lēma, ka viņa sodāma ar 200 stundām sabiedriskā darba. Šo nolēmumu var pārsūdzēt. Prokurore Irina Kudrjavceva-Dilba pieprasīs pilnu tiesas spriedumu un lems, vai iesniegt protestu. Arī Raubiško izteikusies, ka spriedumu pārsūdzēs.

