Latvija jau drīzumā varētu pārsniegt Eiropas Komisijas noteikto valdības budžeta deficīta robežu – 3% no iekšzemes kopprodukta. To paredz Finanšu ministrijas jaunākais makroekonomisko rādītāju ziņojums, skaidro 360TV Ziņas.
Prognozes liecina, ka 2024. gads tiks noslēgts ar aptuveni 1,22 miljardu eiro zaudējumiem, kas ir 2,9% no IKP. Savukārt turpmākajos gados deficītam prognozēts pieaugums – līdz 2027. gadam tas varētu sasniegt jau 4,1% no IKP jeb gandrīz 1,9 miljardus eiro.
Ja budžeta deficīts pārsniegs noteikto 3% slieksni, Eiropas Komisija var ierosināt pārmērīga budžeta deficīta procedūru. Šāds mehānisms paredz gan būtisku valsts tēriņu mazināšanu, gan iespējamu nodokļu paaugstināšanu.
Vienlaikus Finanšu ministrija uzsver, ka Latvijai šāda procedūra ne vienmēr tiktu piemērota. Pēdējos gados valsts izdevumi galvenokārt palielinājušies aizsardzības jomas dēļ, un šāds tēriņu pieaugums, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par attaisnojamu.
Ministrijas ziņojumā norādīts, ka jūlijā ES Padome jau iedarbinājusi izņēmuma klauzulu vairākām dalībvalstīm, tostarp Latvijai. Tas nozīmē, ka laika posmā no 2025. līdz 2028. gadam būs pieļaujama atkāpe no apstiprinātā izdevumu pieauguma, ja papildu līdzekļi tiek novirzīti aizsardzībai.
