"HBO Max" seriāli, kas kļuvuši pieejami "Go3" televīzijā, glabā daudzus aizkulišu stāstus, kas bieži vien ir tikpat aizraujoši kā paši seriāli.
"Černobiļa" – šausminoši veiksmīgs seriāls
Seriāls "Černobiļa" – dramatiskā versija Černobiļas 1986. gada kodolavārijai, ir saņēmusi daudzus apbalvojumus un augstus kritiķu novērtējumus. Miniseriāls izraisīja globālu interesi par Černobiļas šausminošo katastrofu un ir bijis tik veiksmīgs, ka 2019. gadā tas veicināja būtisku tūristu pieplūdumu. Tūroperatori ziņoja pat par līdz 40% lielāku tūristu skaitu Černobiļas aizliegtajā zonā Ukrainā.
"Troņu spēle" – saikne ārpus TV ekrāniem
"Troņu spēle" ir leģendārs seriāls, kura izstrādes laikā ir notikuši neskaitāmi interesanti atgadījumi. Tomēr sirsnīgākais no tiem noteikti varētu būt fakts, ka aktrise, kas spēlēja Sansu Starku (Sofija Tērnere), īstajā dzīvē pēc pirmās sezonas adoptēja Sansas vilku Lēdiju. Aktrise atzina, ka viņai ar Lēdiju (īstajā vārdā Zunni) ir īpaša saikne un viņa vienmēr ir gribējusi suni, bet vecāki ar Sofiju Tērneri nebija vienisprātis.
"Eiforija" – jaunākā "Emmy" balvas ieguvēja
Ar slaveno aktrisi un dziedātāju Zendaju galvenajā lomā kulta seriāls "Eiforija" savulaik kļuva par īstu fenomenu. Īpašu uzslavu par savu aktierspēli saņēma Zendaja, atveidojot galveno varoni Rū, kura cieš no narkotiku atkarības un citām mentālām slimībām. Par šo lomu Zendaja 2020. gadā ieguva balvu kā labākā galvenās lomas aktrise drāmas seriālā, kļūstot par jaunāko aktrisi, kura 24 gadu vecumā saņēmusi "Emmy" balvu.
"Pēctecība" – nosaka modes tendences
Seriāls, kas stāsta par Roju ģimenes peripetijām, meklējot pēcteci viņu vienam no lielākajiem mediju un izklaides uzņēmumiem pasaulē, ir ieguvis atzinību ar to, ka seriāla tērpi ir popularizējuši tendenci "slepenā bagātība" un "klusa greznība", kas attiecas uz dizaineru apģērbiem neitrālās krāsās un minimālistisku dizainu bez logotipiem.
"Pēdējais no mums" – videospēles izzināšana
Galvenās lomas atveidotājs Pedro Paskāls nav īpaši pazīstams ar videospēļu pasauli un pietiekami prasmīgs, tās spēlējot, tāpēc lūdza "The Last Of Us" videospēli izspēlēt savam brālēnam. Skatoties, kā viņš spēlē, Pedro Paskālam šķita, ka Džoels ir ļoti iespaidīgs varonis, bet baidījās pārāk imitēt tā spēles versiju, tāpēc izvēlējās "izveidot veselīgu distanci" un ļaut seriāla veidotājiem izlemt par tēla raksturojumu.
