ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvens Vitkofs nodevis Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktora vietniecei Džulianai Galinai Krievijas Drosmes ordeni, ko Krievija piešķīrusi viņas Ukrainā kritušajam dēlam, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz augsta ranga ASV administrācijas amatpersonu.
Vitkofam ordeni vienā no tikšanās reizēm augustā nodevis Krievijas diktators Vladimirs Putins. Iepriekš CIP preses pārstāvis apstiprināja informāciju par Maikla Glosa nāvi. Jaunajam vīrietim bijuši psihiska rakstura traucējumi, un viņš gājis bojā kaujās Ukrainā, pauda CIP pārstāvis. Pēc tam kad Vitkofs nodevis ordeni, CIP direktora vietniece "raudāja kopā ar savu vīru", viņš piebilda. Maikla Glosa māte Džuliana Galina 2024. gada februārī tika iecelta par CIP direktora vietnieci digitālo inovāciju jautājumos. Tajā laikā viņas dēls jau karoja Krievijas armijā, un 2024. gada aprīļa sākumā viņš gāja bojā Doneckas apgabalā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.