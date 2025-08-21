Zviedrijas ziemeļos trešdien jaunā atrašanās vietā nogādāta 1912. gadā būvētā Kirunas koka baznīca, kuras pārvietošanu nācās veikt dzelzsrūdas raktuvju paplašināšanas rezultātā.
Baznīcu pārvietot uz piecus kilometrus attālo galamērķi sāka otrdien, bet trešdien darbi bez būtiskiem šķēršļiem tika pabeigti.
Ekonomiskās intereses
Kirunā, kas atrodas 145 kilometrus uz ziemeļiem no polārā loka, galvenais darba devējs ir Zviedrijas valstij piederošais dzelzsrūdas raktuvju operators LKAB, vēsta raidorganizācija BBC. Raktuves atrodas līdzās pilsētai. Savulaik LKAB Kirunai bija uzdāvinājis šo ievērojamo dievnamu, bet tagad tas finansē baznīcas pārvietošanu. Zviedrijas mediji vēsta, ka baznīcas pārvietošanas izdevumi varētu sasniegt 500 miljonus kronu (45 miljoni eiro). Raktuvju, kas izmantotas jau aptuveni simts gadus, paplašināšanas rezultātā zem Kirunas pilsētas, kur dzīvo aptuveni 17 000 cilvēku, mazinājusies grunts stabilitāte, tāpēc uz citām vietām jau iepriekš no pilsētas vecā centra pārvietoti vairāki desmiti ēku. Šis process ilgst jau aptuveni divdesmit gadus, un, domājams, turpināsies vēl kādu laiku. Lēsts, ka viss pārvietošanas process kopā izmaksās aptuveni desmit miljardus kronu (900 miljoni eiro). Visus šos izdevumus sedz LKAB. Jaunais Kirunas pilsētas centrs tika atklāts 2022. gada septembrī.
Atbildīgās amatpersonas noliegušas, ka cilvēkiem pastāvētu risks izkrist cauri plaisām zemē, tomēr tās var radīt bojājumus elektroenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, tāpēc cilvēki jāpārvieto, pirms šīs sistēmas ir sabrukušas.
Vairums ēku pārvietotas izjauktā veidā, tomēr dažas nozīmīgākās galamērķī nogādātas neizjauktas. Vissarežģītākā bijusi tieši Kirunas baznīcas pārvietošana. Baznīca ir 35 metrus augsta, 40 metrus plata un sver 672 tonnas. Savulaik Kirunas baznīca Zviedrijā atzīta par skaistāko ēku, kas būvēta pirms 1950. gada.
Piesardzīga braukšana
Pirms dievnama pārvietošanas darbu organizētāji bija pamatīgi gatavojušies. "Tas ir vēsturisks notikums, ļoti liela un sarežģīta operācija, kur kļūdām nav vietas," intervijā BBC paziņoja par baznīcas pārvietošanu atbildīgais projekta vadītājs Stefans Holmblads Jūhansons, kurš neslēpa arī sagatavošanas darbu detaļas. "Visgrūtākais uzdevums bija sagatavot ceļu tik platai ēkai. Mēs to paplašinājām līdz 24 metriem, novācām apgaismojuma stabus, luksoforus, kā arī tiltu, kuru tāpat plānoja nojaukt," skaidroja darbu vadītājs. Ar lielu piesardzību vajadzēja gādāt, lai ceļā netiktu sabojāta Zviedrijas prinča Eušēna radītā baznīcas altārglezna, kā arī baznīcas ērģeles. Kopā baznīcas pārvietošana plānota astoņus gadus, vēsta laikraksts "The Guardian". Sāmu tradicionālo mitekli atgādinošā baznīca celta pēc zviedru arhitekta Gustava Vikmana projekta.
Baznīca tika izvietota uz treilera platformām, un to nostiprināja tērauda sijas. Pirms baznīcas "došanās" ceļā to svētīja vietējie luterāņu garīdznieki. Baznīcas pārvietošana notika ar ātrumu aptuveni 500 metri stundā, bet pirmās stundas laikā tika mēroti vien 30 metri. Baznīcu tomēr trešdien izdevās nogādāt paredzētajā galamērķi. Baznīcas pārvietošana izraisīja lielu Zviedrijas sabiedrības interesi, to pārraidīja arī sabiedriskā raidorganizācija SVT. Notikuma vietā ieradās arī Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs, kā arī tūkstošiem citu cilvēku no visas Zviedrijas. "Es neesmu dziļi reliģiozs cilvēks, uz baznīcu dodos tikai īpašos gadījumos. Tomēr tā ir daļa no manas tradīcijas, vēstures un kultūras," BBC norādīja Lēna Edkvista, kura Kirunas baznīcas pārvietošanu noskatīties bija ieradusies no Gēteborgas. Viņa arī pauda prieku, ka baznīcu izdevies pārvietot neizjauktā veidā. Gatavojoties pārvietošanai, Kirunas baznīca durvis slēdza pagājušajā gadā, un tiek plānots, ka tā darbību atsāks nākamā gada beigās. Jāpiebilst, ka Kirunas baznīca ir bijusi iecienīts tūristu apskates objekts. Kamēr kalnrūpniecības uzņēmums LKAB grasās paplašināt dzelzsrūdas ieguvi, Zviedrijas ziemeļos dzīvojošie sāmi norāda, ka šāda ekonomiskā darbība apdraud ziemeļbriežu migrācijas ceļus un līdz ar to arī sāmu iztikas līdzekļus.
