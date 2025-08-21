Lietuva ir aprēķinājusi, cik daudz karavīru tā varētu nosūtīt miera uzturēšanas misijā uz Ukrainu, taču Krievijai vispirms ir jāpārtrauc uguns, Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene paziņoja laikā, kad Ukrainas sabiedrotie apspriež drošības garantijas.
"Runājot par karavīru skaitu, mēs to jau sen esam plānojuši un aprēķinājuši. Bez šaubām, ir nepieciešams parlamenta mandāts, un šajā gadījumā, ja tiek pieņemts galīgais lēmums virzīties uz priekšu, ir skaidrs, ka ir vajadzīgas demokrātiskas procedūras, arī vēršanās parlamentā," viņa trešdien sacīja žurnālistiem. Tomēr ministre uzsvēra, ka uguns Krievijas agresijas karā Ukrainā vēl nav pārtraukta, un "šie spēki fiziski šobrīd nevar atrasties Ukrainas teritorijā". Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ir apliecinājis Lietuvas gatavību nosūtīt miera uzturētājus uz Ukrainu. Viņa padomnieks šonedēļ sacīja, ka Lietuva uz Ukrainu nosūtīs līdzīgu karavīru skaitu, kādu tā iepriekš nosūtīja NATO miera uzturēšanas misijā uz Afganistānu. Tur agrāk miera uzturēšanas misijās Lietuva sūtīja līdz pat vairākiem simtiem karavīru.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
