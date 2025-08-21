Rīgas pilsētas tiesa ir ierosinājusi lietu par mazumtirdzniecības tīkla "Lidl Latvija" šī gada jūnijā un jūlijā īstenoto cenu komunikācijas reklāmas kampaņu "Skaidrs, ka nopirku lētāko", kura "Maxima Latvija" ieskatā bijusi maldinoša. 

Lieta ierosināta, pamatojoties uz "Maxima Latvija" prasību par apzinātu patērētāju maldināšanu un "Maxima" preču zīmju prettiesisku izmantošanu bez atļaujas. 

Pēdējais piliens "Maxima Latvija" pacietības kausā bijusi "Lidl Latvija" attieksme pret "Maxima Latvija" 11. jūlijā nosūtīto oficiālo brīdinājuma vēstuli, kurā uzņēmums aicinājis izbeigt prettiesisko un maldinošo reklāmas kampaņu, taču "Lidl Latvija" turpinājis reklāmas izvietošanu, pat paplašinot tās apjomu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē