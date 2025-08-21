Latvija, tāpat kā Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "Air Baltic" pirms potenciālā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma.
Tā otrdien nolēma valdība. Jautāts, vai tiek apspriesti arī citi valsts ieguldījumi, satiksmes ministrs Atis Švinka sacīja, ka patlaban citi papildu finanšu ieguldījumi "Air Baltic" neesot nepieciešami. Satiksmes ministrija informējusi, ka Latvijas līdzieguldījums nodrošina, ka "valsts saglabā savu stratēģisko līdzdalību uzņēmumā, vienlaikus apliecinot vienotu akcionāru atbalstu "Air Baltic" ilgtermiņa izaugsmei un finanšu neatkarības stiprināšanai".
"Air Baltic" koncerns 2024. gadā strādāja ar 118,159 miljonu eiro auditētajiem zaudējumiem, bet koncerna apgrozījums bija 747,572 miljoni eiro. Šogad pirmajā pusgadā "Air Baltic" zaudējumi bija 1,729 miljoni eiro.
Šonedēļ "Air Baltic" paziņoja, ka no 1. decembra uzņēmuma izpilddirektora amatā stāsies Erno Hildēns. "Iepazīstoties ar somu speciālista līdzšinējo karjeru, redzams arī tāds kārtīgs finansista grāmatvežu piesitiens. Erno Hildēns risinājis finanšu likstas gan somu "Finnair", gan pēdējos gados arī skandināvu "SAS", un tas darīts, restrukturizējot uzņēmuma darbību un pamatīgi griežot izdevumus. Tas, iespējams, ir zīmīgs fakts arī naudisko nedienu nomocītajam "Air Baltic"," vērtējis TV3. Arī Latvijas satiksmes ministrs atzinis, ka jaunajam vadītājam viegli nebūs, un uzņēmuma finansiālais stāvoklis joprojām smags. "Jāpiebilst gan, ka šie 14 miljoni eiro no "Lufthansa" un vēl 14 miljoni no valdības "Air Baltic" finansiālo situāciju ne tuvu neatrisina. Par šiem nepilniem 30 miljoniem eiro lidsabiedrība var nopirkt degvielu divarpus mēnešiem, savukārt jūnija beigās kompānijai bija negatīvs pašu kapitāls jeb robs bilancē aptuveni 170 miljonu eiro apmērā," ziņo TV3.
