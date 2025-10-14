Izveidotas pārvietošanās zonas Daugavas stadionā un īpaši drošības noteikumi – Latvija un Rīga gatavas šodien uzņemt Anglijas futbola izlasi un divarpus tūkstošus viņu līdzjutēju.
Kapteinis: esam gatavi!
Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Latvija šovakar pulksten 21.45 tiksies ar vienu no pasaules futbola grandiem Angliju, kuras spēlētāju kopējā vērtība ir aptuveni miljards eiro. Angļi piecās spēlēs punktus nav zaudējuši un šovakar var nodrošināt vietu nākamā gada finālturnīrā. Tiešraide kanālā LTV 7.
Latvijas izlase tikšanos ar tik slavenu komandu sagaida pelēcīgā noskaņojumā pēc 2:2 mājās pret Andoru. Labā ziņa, ka izdevās gūt divus vārtus (Dmitrijs Zelenkovs, Vladislavs Gutkovskis ar paša nopelnītu 11 metru soda sitienu), bet arī divi ielaisti vārti, īpaši neizteiksmīgs pirmais puslaiks, nespēja noturēt vadību pret izlasi, kas astoņos iepriekšējos mačos nebija guvusi nevienus vārtus. Tajā pašā laikā jāatzīmē – jau piektā no astoņām savstarpējām spēlēm kopš 2018. gada noslēgusies ar neizšķirtu.
"Dažbrīd neesam gatavi spēlēt tā, kā pieprasa starptautiskais līmenis, mums jāmācās būt sliktajiem puišiem. Ne vienmēr saprotam, kā konkrētajā brīdī jāspēlē, reaģējam mazliet par vēlu. Tas ir sarežģīti, un tā nav spēlētāju vaina. Visi gatavi spēlei, jautājumi ir tikai par Dario Šitu. Anglijas izlase nākamgad Pasaules kausā būs viena no favorītēm, viņiem pietiktu spēlētāju, lai izveidotu piecas ļoti spēcīgas izlases," vakar sacīja Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato, kura līgums ar Latvijas Futbola federāciju beidzas pēc novembra spēlēm.
Viņš pauda gandarījumu par paveikto darbu, taču atteicās atbildēt uz "Latvijas Avīzes" jautājumu, vai vēlas turpināt strādāt ar sarkanbaltsarkanajiem.
"Pēc tādām spēlēm kā pret Andoru ir grūti, taču analīzi varēsim veikt pēc nometnes. Šobrīd pētām Angliju. Uz pretspēlētāju uzvārdiem es neskatos," atzina Latvijas izlases kapteinis Antonijs Černomordijs. "Atceroties maču martā Londonā (0:3), zinām, ko var sagaidīt, visai komandai būs daudz darba. Viņi ir ļoti meistarīgi, patīk spēlēt viens pret vienu, pa malām, mums jābūt gataviem palīdzēt pieslēgties uz palīdzību. Skatījāmies viņu standartsituāciju izpētes, domāju, ka esam gatavi."
Angļi Rīgā netrenējas
Anglijas izlase vakar trenējās dzimtenē un Latvijā ielidoja vakarā, pie mums treniņu neaizvadot. Šodienas mačam akreditēti ap 110 žurnālistu, un puse esot viesu reportieri. Bet daļa no viņu līdzjutēju pūļa jau no nedēļas nogales papildina Rīgas bāru ienākumus, kāds karstā svinību brīdī imitēja līdaciņas lēcienu pielijušajā Vecrīgas bruģī. Pirms došanās uz Rīgu angļi pārbaudes spēlē Londonā ar 3:0 pieveica Velsu, visus trīs vārtus gūstot pirmajās 20 minūtēs.
Anglijas izlasē ikviens spēlētājs ir zvaigzne ar attiecīgiem ienākumiem. Interesanti, ka visvairāk pelnošais angļu futbolists premjerlīgā Rahims Stērlings (374 tūkstoši eiro nedēļā, šajā sarakstā ieņem piekto vietu, pirmajā divdesmitniekā ir vien trīs angļi) kopš 2022. gada Pasaules kausa izlasē nav spēlējis. 30 gadus vecā uzbrucēja karjera piedzīvojusi strauju lejupslīdi, un šosezon viņš nemaz nav devies laukumā. Visvairāk no Anglijas futbolistiem saņem izlases gūto vārtu rekordists Harijs Keins, kuram Minhenes "Bayern" maksā 475 tūkstošus eiro nedēļā jeb nepilnus 23 miljonus gadā. Samērā ar basketbola pasauli tas gan nav nekas īpašs, piemēram, Kristaps Porziņģis no Atlantas "Hawks" iekasē vairāk (ap 26,5 miljoniem).
Anglijas izlasi kopš šī gada sākuma vada vācietis Tomass Tuhels, kurš ir tikai trešais ārzemnieks šajā amatā pēc zviedra Svena-Gorana Eriksona un itālieša Fabio Kapello. Tuhels iegājis vēsturē ar to, ka 2021. gada janvārī pārņēma Londonas "Chelsea" vadību, jau tajā sezonā triumfējot UEFA Čempionu līgā. Ļoti prasīgs treneris, lielisks stratēģis, taču cilvēciskā ziņā ne ar visiem raksturiem spēj atrast kopīgu valodu. Tomass Tuhels uz izlasi nav izsaucis pussargus Džūdu Belingemu, kurš pēc savainojuma nav atguvis ierastās pozīcijas Madrides "Real" sastāvā, kā arī Filu Foudenu no Mančestras "City", kuri pirms viņa bija pamatsastāva futbolisti. Vācu speciālists uzsvēris, ka vieta izlasē Pasaules kausā nav garantēta.
No angļiem vienmēr tiek gaidīta tikai pirmā vieta, bet uz Tuhela pleciem ir īpaši liela atbildība,
ņemot vērā, ka iepriekšējais izlases vadītājs Gerets Soutgeits pirmo reizi šajā gadsimtā atgrieza futbola dzimtenes pārstāvjus spicē – Eiropā divi sudrabi, pusfināls 2018. gada Pasaules kausā. Lielais mērķis par titulu gan palika nesasniegts, un tas tiek sagaidīts no Tuhela. Viņa gada alga ir ap 6,9 miljoniem eiro gadā, kas visvairāk pelnošo futbola treneru sarakstā dod 18. vietu. No izlašu speciālistiem augstāk ir tikai itālietis Karlo Ančeloti, kuram Brazīlija nosolījusi 9,6 miljonus (devītā vieta). Pirmais ar nepilniem 30 miljoniem ir Madrides "Atletico" simbols Djego Simeone, strādājot ar klubu kopš 2011. gada un izcīnot divus Spānijas čempionu titulus.
Anglijas izlase
Lielākās algas
- H. Keins (Minhenes "Bayern") – 475*
- R. Džeimss ("Chelsea") – 287
- Dž. Stouns (Mančestras "City") – 287
- D. Raiss ("Arsenal") – 275
- M. Rešfords ("Barcelona") – 266
- B. Saka ("Arsenal") – 223
* tūkstoši nedēļā
Tirgus vērtība
- B. Saka – 150*
- D. Raiss – 120
- H. Keins – 75
- E. Gordons – 65
- E. Eze – 55
- M. Rodžers – 55
* miljonos eiro
PK kvalifikācija
K grupa
1. Anglija 5 15 13:0
2. Albānija 6 11 6:3
3. Serbija 5 7 4:6
4. Latvija 6 5 4:8
5. Andora 6 1 2:12
* spēles, punkti, gūtie vārti
