Valsts policija (VP) pie šogad lielākās aizturētās narkodīleru grupas atradusi apreibinošas vielas pusmiljona eiro vērtībā.
Kā aģentūru LETA informēja VP, jūnijā policijā tika sākts kriminālprocess par to, ka Rīgā un citviet Latvijā darbojas organizēts noziedzīgs grupējums, kurš sastāv no daudzām personām.
26. augustā likumsargi veiksmīgi īstenoja kriminālā grupējuma aizturēšanas operāciju. Aizturēšanā piedalījās plaši policijas spēki, tostarp no pretterorismu vienības "Omega" un Speciālo uzdevumu bataljona. Ņemot vērā nozieguma pārrobežu raksturu, tika īstenota arī starptautiskā sadarbība. Kopumā dažādās adresēs, tostarp nozieguma izdarīšanas vietās un grupas dalībnieku dzīvesvietās, Valsts policija aizturēja deviņas personas, Latvijas valstspiederīgos.
Likumsargi veica vairākus desmitus kratīšanu Rīgā, Pierīgā un Jelgavā. Vairākās ēku palīgtelpās un personu dzīvesvietās tika konstatēts liels daudzums narkotisko vielu. Kopumā izņemti aptuvens 3,1 kilograms kokaīna, 500 grami "alfa-PVP" un 5,5 kilogrami marihuānas. Aprēķināts, ka aptuvenā izņemto vielu vērtība nelegālajā tirgū varētu būt 450 000 - 500 000 eiro.
Tāpat atsavināti 30 000 eiro skaidras naudas un 13 automašīnas, tajā skaitā luksus klases transportlīdzekļi.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka katram grupas dalībniekam bija sava loma un viņu starpā valdīja izteikta hierarhija. Noziegumu organizējis 1988. gadā dzimis vīrietis. Viņš tostarp bijis atbildīgs par narkotisko vielu ievešanu Latvijas teritorijā un to izplatīšanu, kā arī no tirdzniecības iegūtās naudas pārvaldīšanu. Vēl citi grupas dalībnieki bija atbildīgi par narkotisko vielu izplatīšanu. Aizturēto vidū ir arī vīrieši, kuri uzglabāja narkotiskās vielas un veidoja slēpņus mežā.
Grupas dalībnieki izmantoja konspirāciju. Daži bija nonākuši policijas redzeslokā jau iepriekš un labi pārzināja policijas operatīvo darbinieku taktiku un metodiku, līdz ar to tas padarīja likumsargu darbu vēl izaicinošāku.
Šī organizētā grupa ir viena no lielākajām pēdējo gadu laikā atklātajām un viena no rafinētākajām. Izmeklētāji norāda, ka šo noziedznieku aizturēšana ir būtisks solis cīņā pret narkotiku apkarošanu.
Aizturētajiem draud brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.
Patlaban astoņas personas atzītas par aizdomās turētajām. Septiņiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt vienam - drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.