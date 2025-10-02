Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas nosūtījušas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai lietu pret bankas darbinieci par 17 gadu garumā izdarītiem ekonomiska rakstura noziegumiem, pavēstīja VP sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Gžibovska.
Viņa informēja, ka aizdomās turētā, ieņemot bankas filiāles vadītājas amatu, bez klientu ziņas veica viņu vārdā prettiesiskas darbības ar finanšu instrumentiem, tādējādi iegūstot bankas klientiem piederošu naudu.
Kredītiestāde ir atlīdzinājusi klientiem nodarītos materiālos zaudējumus, tādējādi iegūstot cietušās personas statusu.
VP bija saņemts iesniegums no kādas bankas klienta, kurš ziņoja par iespējamām noziedzīgām darbībām. Saistībā ar saņemto informāciju 2020. gada 5. augustā VP tika sākts kriminālprocess.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona, ieņemot bankas filiāles vadītājas amatu, ilgstoši, no 2003. gada decembra līdz 2020. gada maijam, ļaunprātīgi izmantoja savas pilnvaras un bez klientu ziņas noformēja attālināto bankas pakalpojumu līgumus, reģistrēja jaunu kodu karšu jeb kodu kalkulatoru un maksāšanas karšu izsniegšanu, pārtrauca depozītu un noguldījumu līgumus, noformēja aizdevuma līgumus un prettiesiski pārskaitīja klientu naudu, tādā veidā piekļūstot viņu finanšu līdzekļiem.
Atklājies, ka aizdomās turētā persona bija darbojusies rafinēti. Lai slēptu darbības, viņa vienu daļu līdzekļu izmantoja, lai segtu citu klientu prasības.
Sieviete kopumā prettiesiski izmantojusi 19 personu maksāšanas līdzekļus, nodarot zaudējumus ne mazāk kā 203 000 eiro apmērā.
Aizdomās turētā persona iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā.
Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu šajā apjomīgajā krimināllietā, šā gada 9. septembrī VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas nosūtīja Austrumzemgales prokuratūrai kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 275. panta otrās daļas un pēc 193. panta ceturtās daļas, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret 1974. gadā dzimušo Latvijas pilsoni.
Krimināllikuma 193. panta ceturtā daļa paredz atbildību par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem, ja tas izdarīts lielā apmērā. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Savukārt Krimināllikuma 275. panta 2. daļā noteikts, ka par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja tas radījis būtisku kaitējumu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Vienlaikus VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?