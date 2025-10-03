Nedēļas nogalē Indiānas štatā ASV "Dzelzs vīra trasē" ("Ironman Raceway"), kas atrodas netālu no Kraufordsvillas pilsētiņas, norisināsies Nāciju kausa izcīņa motokrosā, ko tautā dēvē arī par motokrosa olimpiskajām spēlēm.
Latvijas izlase pāri okeānam devusies šā brīža labākajā sastāvā, tāpēc mērķis ir pacīnīties par vēsturiski labāko mūsu valsts rezultātu šajās sacīkstēs.
Lielāka pieredze
Nāciju kausā katru valsti pārstāv trīs braucēji, kuri sadalīti trīs klasēs. Latvijai MX2 klases ieskaitē brauks šī gada Eiropas čempions (EMX250) Jānis Reišulis, MX1 ieskaitē startēs viņa vecākais brālis Kārlis Reišulis, kuram aiz muguras pirmā pilnā sezonas pasaules čempionātā (MX2 klasē), bet MXOpen ieskaitē brauks pēdējās desmitgades Latvijas labākais motokrosa braucējs Pauls Jonass, kurš pasaules elitē burzījies jau vairāk nekā desmit gadus.
Ilgus gadus Latvijas labākais rezultāts Nāciju kausā bija debijas reizē 1992. gadā izcīnītā 11. vieta, līdz 2019. gadā to pārtrumpoja Pauls Jonass, Toms Macuks un Dāvis Ivanovs ar Asenes trasē (Nīderlandē) izcīnītu astoto vietu. "Sastāvs šogad ir spējīgākais un spēcīgākais, kāds mums līdz šim ir bijis. Brāļi Reišuļi ir jau pierādījuši sevi pasaules trasēs, Paula vārds papildu komentārus neprasa. Es domāju un ceru, ka šis ir tikai sākums kaut kam lielākam, Latvijas krosa braucēji varētu sasniegt un pārspēt iepriekš iespēto labāko rezultātu," optimistisks ir Dāvis Ivanovs, kurš no braucēja nu pārkvalificējies par Latvijas izlases vadītāju. Savukārt kā treneris uz Ameriku līdzi devies cits bijušais Nāciju kausa dalībnieks Roberts Justs, kurš jau vairākus gadus strādā ar abiem Reišuļiem.
To, ka šis sastāvs varētu izšaut, "Latvijas Avīzei" teic arī Latvijas Motosporta federācijas Motokrosa komisijas vadītājs Raivis Zīrups. "Visi ir veseli, atguvuši elpu no lielā skrējiena pasaules un Eiropas čempionāta posmos, tāpēc visam vajadzētu sastāties pareizajās vietās. Brāļi ir iekrājuši jaunu pieredzi, Pauls jau vairākus gadus ir elites klases braucējs.
Šie puiši ikdienā ir iekšā motokrosa lielajā karuselī, ar noturīgu nervu sistēmu un lielu pārliecību.
Protams, motokross ir arī veiksmes stāsts, taču, ja negadās neprognozējamas ķibeles, tad vajadzētu būt sakarīgiem rezultātiem," uzskata Zīrups. Jāpiebilst, ka pirms diviem gadiem Nāciju kausā Francijā šādā pašā sastāvā Latvija ieņēma 12. vietu, bet šobrīd Reišuļu pieredze un varēšana ir citā līmenī.
Ar atbalstītāju palīdzību
Motokross nav lēts prieks, un sacensību norise okeāna otrā pusē izmaksas tikai palielina. Latvijas izlases dalībai bija nepieciešami 60 000 eiro. Nedaudz vairāk par pusi (35 000) no šīs summas sedza federācija, bet atlikušos 25 tūkstošus tā atrada starp motokrosa atbalstītājiem. "Lai gan daudzi mūs atbalstīja vārdos, ne darbos, nepieciešamo summu savācām. Ar finansējuma piesaisti palīdzēja gan izlases vadītājs Dāvis Ivanovs, gan arī federācijas prezidents Mārtiņš Lazdovskis. Amerikā mūsu puiši brauks ar saviem šīs sezonas močiem, jo tā bija viņu pārstāvēto rūpnīcas komandu [Jonasam "Kawasaki", brāļiem "Yamaha"] prasība. Arī mehāniķi būs no viņu pārstāvētajām komandām, kuru darbu daļēji sedzam mēs. Komandai tur uz vietas ir noīrēts kemperis, lai radītu kopības un komandas sajūtu, bet dzīvošana ir viesnīcā," izdevumus ieskicē Motokrosa komisijas vadītājs. Tehniku uz sacensību vietu nogādāja mūsējo pārstāvētās komandas, un šajā ziņā federācijai rūpes par loģistiku izpalika. Pirms došanās pāri okeānam Latvijas trio Holandē aizvadīja arī kopīgus treniņus.
Gandrīz visi labākie
Sacensībām pieteikušās 37 komandas – 35 valstu izlases un pa vienai apvienotajai komandai no Latīņamerikas un Āzijas.
Pērn izcīnīto titulu aizstāvēs Austrālija, kuras sastāvs palicis nemainīgs – brāļi Džets un Hanters Lorenci, kā arī Kails Vebsters.
Mājās uzvara tiek gaidīta no amerikāņiem – Eli Tomaka, Džastina Kūpera un Reja Hempšīra. Neviens no šiem sešiem sportistiem šogad pasaules čempionātā nestartēja, izvēloties naudas ziņā ienesīgākos superkrosu seriālus Amerikā. Francijas izlases līderis ir šī gada pasaules čempions un Jonasa komandas biedrs Romēns Fevrs, slovēņiem Tims Gajsers, spāņiem Ruvens Fernandess, bet sastāvā nav Horhes Prado. Tāpat Nīderlandei būs jāiztiek bez Džefa Herlingsa, taču Glens Koldenhofs, Kelvins Vlānderens un Kajs de Volfs komentārus neprasa. Itālijas komandā brauks motokrosa leģenda Antonio Kairoli, kuram šis būs jau 16. starts Nāciju kausā. Pēc pagājušā gada fiasko (15. vieta) reabilitēties centīsies Beļģija, kurai komandā brāļi Saša un Lukass Kūneni, kā arī savulaik izcilā motokrosista Stefana Evertsa dēls Liams. Motokrosa apskatnieki lēš, ka par uzvaru varētu cīnīties sešas līdz astoņas komandas.
Latvietis kausa ieguvējs
- Komandu cīņā Latvijai augstākā ir astotā vieta, toties individuāli viens no latviešiem savulaik ir kļuvis arī par sacensību uzvarētāju – 1968. gadā Kišiņevā triumfējušās PSRS izlases sastāvā startēja Arnis Angers.
- Pērn Nāciju kausā Latviju pārstāvēja Kārlis Reišulis, Edvarts Bidzāns un Mairis Pumpurs, izcīnot cienījamo desmito vietu. Sacensību sākums mūsējiem gan bija neveiksmīgs, jo kvalifikācijā Latvija netika starp labākajām 19 komandām, kas uzreiz nodrošināja vietu A finālā. Taču B finālā Kārlis Reišulis uzvarēja un nopelnīja vienīgo ceļazīmi uz A finālu, pēc tam visai komandai iekļūstot labāko desmitniekā.
Sacensību sistēma
- Sestdien notiek kvalifikācijas sacensības katrai klasei atsevišķi. Pēc to rezultātiem 19 labākās komandas uzreiz tiek A finālā, 20. līdz 31. vieta iekļūst B finālā, bet atlikušās septiņas komandas C finālā.
- Svētdien vispirms notiek C fināls, kura uzvarētāja tiek pie iespējas startēt B finālā. Līdzīgi ir arī ar B fināla uzvarētājiem, kas iekļūst A finālā. Pamatsacensībās notiek trīs braucieni – MX1/MX2 klasei, MX2/MXOpen klasei un MX1/MXOpen klasei. Komandas rezultāts veidojas no izcīnīto vietu summas, dzēšot vienu sliktāko rezultātu. Sacensībām svētdien tiešraidē no plkst. 20 pēc Latvijas laika līdzi varēs sekot "Go3 Sport Open" televīzijas kanālā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu