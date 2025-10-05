Garšīgi, radoši un draudzīgi maciņam – tieši tādas atkal būs "Vakariņas pa lēto", kas no 5. oktobra svētdienās plkst. 18.55 būs skatāmas kanālā "TV3". Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis turpinās izaicināt sabiedrībā zināmas personības radīt gardas, izdevīgas un ikvienam pieejamas maltītes, apliecinot, ka baudīt kvalitatīvu ēdienu nav dārgs prieks.
Katrā epizodē pie Normunda viesosies kāds sabiedrībā pazīstams cilvēks, lai kopā gatavotu, dalītos stāstos un pieredzē, vienlaikus atklājot arī kādu gardēžu noslēpumu. Šosezon šefpavāra virtuves durvis vērs tādi viesi kā Markus Riva, Māra Upmane-Holšteine, Hosams Abu Meri, Jānis Jarāns, Olga Rajecka, Gacho, Zane Grēviņa un citi. Katrs no viņiem piešķirs šim kulinārijas piedzīvojumam savu garšu – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
Jaunās sezonas pirmajā epizodē virtuvē viesosies Markus Riva, kuru Normunds Baranovskis dēvē par Latvijā populārāko vegānu. Lai gan Markus jau sešus gadus uzturā nelieto dzīvnieku izcelsmes produktus, izrādās, viņš nekad nav gatavojis ar sojas graudiem – līdz šim. Normunds iemācīs viņam pagatavot gardu sojas mērci ar bezglutēna pastu, kā arī atklās, ko uz pannas apcept vispirms – burkānu vai sīpolu. Jaunradīto ēdienu baudīs arī Jānis Kubuliņš no Talsu baltā kora, kurš pēc uzvaras šovā "Koru kari" atklās, kā koris turpina sadziedāties.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu