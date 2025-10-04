Partly cloudy 7 °C
Francis, Modra
#fotoreportāža #karavīri #karš #krievija

"Ko tu esi izdarījis, lai karš beigtos?" Reportāža no Ukrainas

Atis Klimovičs / Latvijas Avīze
2025. gada 04. oktobris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 04. oktobris, 00:00
Ukrainas karavīri gatavojas palaist bezpilota lidaparātu Harkivas apgabalā.
Ukrainas karavīri gatavojas palaist bezpilota lidaparātu Harkivas apgabalā.
Foto: Atis Klimovičs / Latvijas Mediji

Ir pievakare Ukrainas ciematā Doneckas apgabala nomalē. Apdzīvotās vietas nosaukumu neminu, jo tā būtu visai vērtīga informācija krievu iebrucējiem. Ciemats, kā jau daudzi citi šeit, izskatās visai nabadzīgs.

Raksta autors Atis Klimovičs (otrais no labās) pie Ukrainas Nacionālās gvardes bataljona apgādes vada karavīriem.
"Ko tu esi izdarījis, lai karš beigtos?"
Ir pievakare Ukrainas ciematā Doneckas apgabala nomalē.
Raksta autors Atis Klimovičs (otrais no labās) pie Ukrainas Nacionālās gvardes bataljona apgādes vada karavīriem.
Karavīri pie sauszemes drona, kas paredzēts ievainoto evakuācijai. Šo karavīru pārstāvētā vienība nedaudz vairāk kā mēneša laikā no pozīcijām evakuējusi 18 ievainotos.
Pretdronu mētelis padara karavīru nepamanāmu.
Viena no latviešu sagādātajām automašīnām Nacionālās gvardes bataljonam.
Ukrainas karavīri gatavojas palaist bezpilota lidaparātu Harkivas apgabalā.
Raksta autors Atis Klimovičs (otrais no labās) pie Ukrainas Nacionālās gvardes bataljona apgādes vada karavīriem.
Foto: Atis Klimovičs / Latvijas Mediji
Vien četras mājas, no kurām divās palikuši vietējie iedzīvotāji, bet divas citas atvēlētas ukraiņu karavīriem no Nacionālās gvardes. Pārējās mājas sen pamestas un tagad daļēji sabrukušas. No šejienes līdz vietai, ko nosacīti var saukt par frontes līniju, ir nedaudz mazāk par 40 kilometriem. Zināmā mērā visai droša vieta, tādēļ šeit izvietojies gvardes bataljona apgādes vads, kura komandieris ir profesionālais aktieris, jaunākais leitnants Vadims Kovaļovs, ar segvārdu Kuba, vien 33 gadu vecs. Pie vakariņu galda viņš visiem pastāsta, ka ukraiņu izlūki brīdinājuši – naktī gaidāms pamatīgs krievu gaisa uzbrukums.

Man diena bijusi pietiekami nogurdinoša, nobraukts vairāk par 700 kilometru, un nemaz nemēģinu būt ilgi nomodā, lai varētu pārliecināties, vai izlūkdienesta sagādātā informācija apstiprināsies. Jau ap vienpadsmitiem vakarā sākas – Slovjanskas virzienā lido šahedi, pret tiem tiek atklāta uguns. Jau no rīta uzzinu, ka pēc pusnakts sācies gaisa uzbrukums Kijivai un citām pilsētām. Šajā laikā brīdinājuma paziņojums par uzbrukumu iekrāsojis visu Ukrainas teritoriju sarkanā krāsā. Līdz ar gaisa trauksmi to visi var ieraudzīt savos mobilajos telefonos. Sarkanā krāsa nozīmē, ka šādi iekrāsotās teritorijas nav drošas un ieteicams doties uz patvertni.

Raksta autors Atis Klimovičs (otrais no labās) pie Ukrainas Nacionālās gvardes bataljona apgādes vada karavīriem.
Raksta autors Atis Klimovičs (otrais no labās) pie Ukrainas Nacionālās gvardes bataljona apgādes vada karavīriem.
Foto: Atis Klimovičs / Latvijas Mediji

Krievu gūstekņu izlikšanās

Vēl pirms tam dienā esmu devies pie bataljona 8. rotas karavīriem, kas izvietojušies citā ciemā. Tur dzīvo automašīnu vadītāji un nedaudz karavīru, kas atgriezušies no pozīcijām atpūsties. Uzzinu, ka pie viņiem atrodas arī divi "ciemiņi" – krievu gūstekņi. Izved abus divus. Vēlāk man pastāsta, ka drošības dienests ar viņiem tā stiprāk "pastrādājis" un tādēļ abi izklāstījuši patiesību par sevi. Pagātnē, kā jau daudzi uz karu nosūtītie krievi, viņi bijuši notiesāti. Viens – par slepkavību, taču man viņš par to nestāsta. Tēlo pavisam vienkāršu un vientiesīgu cilvēku. Abi divi cenšas radīt iespaidu, ka nekad neko nav zinājuši par nopietnākām lietām. Tas nav pārsteigums, lielākā daļa padevušos krievu stāsta, ka gluži vienkārši vēlējušies tikai labi nopelnīt, bet par karu, tā šausmām un ukraiņu civiliedzīvotāju slepkavošanu neko neesot zinājuši. Viens no viņiem man stāsta, ka karot neesot grasījies. Sākumā četrus mēnešus dienējis komandantūrā Mariupolē, tad nosūtīts uz fronti. Vaicāju abiem, kas ar viņiem notiks, ja tiks apmainīti pret ukraiņiem. Saku – jūs atkal nosūtīs atpakaļ uz fronti karot pret ukraiņiem. Nē, nē, es to nedarīšu, viņš kategoriski apgalvo. Otrs, pagātnē par slepkavību tiesātais gūsteknis, ir bijis ievērojami nopietnāks karotājs, esot divas reizes uz trim mēnešiem parakstījis līgumu ar specvienību "Ahmat". Šo informāciju no viņa ieguvuši Ukrainas drošības dienesta vīri. Kāds kareivis man pastāsta, ka informācija par abiem gūstekņiem netikšot publiskota. 

Lai abi atkopjas, saņemas spēkā, un tad viņus pārģērbšot ukraiņu karavīru formā un likšot evakuēt no kaujas zonas ievainotos ukraiņus. 

Mūsu sarunas laikā gaisā parādās krievu izlūkdrons. Atskan automātu kārtas, un tas aizlido.

Situācija kļūst smagāka

Vakariņas paēstas, visi apgādes vīri noguruši pēc garās dienas, dzeru kafiju un sarunājos ar Kubu. Kā viņš tiek galā ar saviem pienākumiem, kā motivē sevi ceturtajā kara gadā? "Tagad mana motivācija atšķiras no tā, kāda tā bija kara sākumā. Par to nākas domāt un visu laiku piestrādāt, arī tādēļ, lai nenojūgtos. Manam dēliņam Markam 5. oktobrī paliks divi mēneši, un tā ir mana galvenā motivācija. Ja tu jautā, kāda ir situācija, tad teikšu vienkārši – ienaidnieks neapstājas, mēs katru dienu zaudējam cilvēkus. Kļūst tikai sliktāk un smagāk. Varbūt tad, kad krievi aizies līdz tādām lielām pilsētām kā Dnipro vai Harkiva, beidzot nāks palīgā Eiropa un visi kopā padzīsim krievus," man ukrainiski stāsta Kuba. Tas nesagādā problēmas, jau krietni sen esmu iemanījies saprast lielāko daļu teiktā. Par prieku viņiem cenšos kaut ko nelielu pateikt ukrainiski.

Pagaidām gan neesot patīkami redzēt, kā uz krievu provokācijām reaģē eiropieši. "Eiropa patiesi ir impotenta. Kā tā var būt, ka ielido piecpadsmit droni, bet poļi stāv un skatās!" spriež vada komandieris.

Viņa teiktais labi saskan ar bataljona loģistikas vadītāja majora Alekseja Jakimenko jeb Fozi teikto. Viņa sieva ar diviem bērniem kopš kara sākuma dzīvo Polijā. Dažas reizes atvaļinājuma laikā varējis viņus apciemot. "Mums tur ir pazīstami kādi desmit poļi, un neviens no viņiem neteica, ka aizstāvēs Poliju, ja uzbruks krievi. Visi braukšot prom, kurš uz Vāciju, kurš uz Spāniju. To man grūti saprast. Kad tur biju beidzamo reizi, viņi vaicāja, ko darīšu. Atbildēju, ka pēc atvaļinājuma atgriezīšos Ukrainā savā vienībā. Viņi neticīgi paskatījās uz mani kā uz kādu garīgi slimu cilvēku," man stāsta Fozi.

Arī viņa tēvs, atvaļināts virsnieks, lielajam karam sākoties, nav ticējis, ka ukraiņi spēs noturēt iebrucējus. "Droši vien tam pamatā mūsu gara spēks, apliecinājums, ka senais ukraiņu kazaku kaujas spars nav zudis. 

Kāda ir mana motivācija? Pats galvenais ir tas, ka nevēlos, lai mani bērni justu tādas pašas bailes, kādas man bija kara sākumā. Tad patiešām bija bail. 

Tagad jau sen ir citādi. Tagad iegūta pieredze un prasmes, tas palīdz dzīvot. Gribas, lai vienā dienā moskaļi nobeidzas, lai guļ saulē ar neko neredzošām acīm," saka majors.

Trīs reizes kopš 2022. gada februāra bijis pavisam tuvu nāvei, taču uzsmaidījusi laime, var teikt, piedzimis jau četras reizes. Par karu pirms trim gadiem un to, kāds tas ir tagad, var teikt – tas mainījies līdz nepazīšanai. Toreiz tam piemitusi zināma deva romantikas – iegūto iemaņu bijis gandrīz pietiekami, lai izdzīvotu. Tagad līdz ar dronu attīstību, kādu sasnieguši krievi, var teikt, ka tā ir adresēta nāves piegāde. 2022. gadā, ja karavīrs atradās ierakumā, tas viņu varēja izglābt par visiem 70 procentiem. Tagad FPV drons ielidos pat pašā nelielākajā lodziņā.

Ukraiņu medijos daudz spriež par Rietumu pozīciju, par izpratnes trūkumu, ko nozīmē Krievijas agresija un kāds ir tās iespējamais mērogs nākotnē. Sarunās ar ukraiņu karavīriem vien ar smaidu iespējams atcerēties, kā ukraiņu sabiedrotie sadūšojušies piegādāt tā saucamos kara materiālus. Taču ar to vien problēmas nebeidzas – arī pašiem ukraiņiem netrūkst nepadarīto darbu. Viens otrs komentāru autors norāda, ka armijā būs jādienē daudz lielākam skaitam cilvēku, lai varētu nosargāt valsts neatkarību. Pagaidām ar papildinājuma sagādāšanu ir pietiekami daudz problēmu. Nav noslēpums, ka daļa sabiedrības izturas tā, it kā šis karš uz viņiem nemaz neattiektos. Kuba teic: "Ja man kāds pateiks, ka tas nav viņa karš, es, kā likts, krautu, cik spēka. Reiz braucu liftā savā mājā un mans kaimiņš prasīja, kad beidzot būs beigas karam. Noteicu: ko tu esi izdarījis, lai tas beigtos? Cik daudz spēka esi tam ziedojis?"

Pretdronu mētelis padara karavīru nepamanāmu.
Pretdronu mētelis padara karavīru nepamanāmu.
Foto: Atis Klimovičs / Latvijas Mediji

Tēlo naivos "ždunus"

Rīta kafija iedzerta, un manam auto atkal priekšā ceļš uz Kramatorsku un Slovjansku. Garām paslīd saulespuķu lauki, pavisam nesen sākta pļauja. Bedres, bedres, no kurām dažas visai dziļas. Kad nokļūstam uz lielākas šosejas, ceļam abās malās ierakti koka stabi, tīkls novilkts kādu piecu sešu metru augstumā. Vēlāk bezpilotu vienības komandieris Maksims Bobrujenko jeb Ekologs pastāsta, ka šis tīkls var pasargāt no drona trieciena, ja tas ir lielāka izmēra. Ja FPV dronu pilotēs pieredzējis operators, tas tomēr zinās, kā trāpīt mērķim. Skaidrs, ka karā nemēdz būt simtprocentīgas drošības ne pret vienu ieroci.

Mūs aptur policijas postenī. Parādu Latvijas pasi un Ukrainas bruņoto spēku izsniegto žurnālista akreditāciju. Policisti kļūst labvēlīgi noskaņoti, piedāvā kafiju. Viens no viņiem pastāsta, ka karojot kopš 2016. gada. Dzīvojis Volnovahā, kas tagad okupēta. Sieva ar dēlu izbraukusi cauri Krievijai uz Latviju, tad devusies tālāk uz Lietuvu, apmetušies Kauņā. Par Latviju sievai esot vislabākie iespaidi, braukusi ekskursijā, skaista zeme esot Latvija, saka policists. Darba šajā postenī netrūkst, tiek pārbaudīti visu civilpersonu dokumenti. Turklāt visi no tiem tiek arī papildus nofotografēti.

Foto: Atis Klimovičs / Latvijas Mediji

Kramatorskas tirgū vēlos aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem, ko viņi domā par ilgo karu. Daži no uzrunātajiem izturas tā, it kā būtu pavisam vientiesīgi ļautiņi. Kāds no tirgotājiem saka – mēs esam mazi cilvēciņi, no mums nekas nav atkarīgs. Saprotu, ka viņam gluži veltīgi uzdot pavisam vienkāršo jautājumu – kas vainīgs šā kara izraisīšanā un visā milzīgajā postā. Kad par to vēlāk pastāstu Kubam, viņš nosaka – tie ir "žduni" – ļaudis, kas patiesībā gaida krievu atnākšanu.

Pavisam citāda ir 84 gadus vecā Lida, kas pārdod pavisam nedaudz pašas izaudzēto garšaugu, olu un vēl šo to. Viņa ir pārliecināta, ka Krievija turpina darīt to, ko nepaveica vēl golodomorā jeb lielajā badā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Toreiz Krievija vēlējusies iznīcināt ukraiņus. Karam, teica Lida, vēl neesot lemts tik drīz beigties.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Tēma
Ukraina
Tēmturi
#fotoreportāža #karavīri #karš #krievija
Turpini lasīt
