Ja kāds Krievijas reaktīvais iznīcinātājs vēl pārkāps Eiropas gaisa telpu, nav izslēgts, ka tas tiks notriekts, intervijā trešdien pieļāva Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Vācijas laikraksts "Frankfurter Allgemeine Zeitung" intervijā jautāja Francijas prezidentam, vai viņš "atbalsta Krievijas iznīcinātāja notriekšanu, ja tas bez atļaujas ielidos Eiropas gaisa telpā".
"Atbilstoši stratēģiskās nenoteiktības doktrīnai varu jums teikt, ka nekas nav izslēgts," atbildēja Makrons.
Saistībā ar neseno Krievijas dronu un iznīcinātāju ielidošanu NATO dalībvalstu gaisa telpā Makrons pagājušajā nedēļā sacīja, ka alianses reakcijai Maskavas "jaunu provokāciju" gadījumā būtu "jāpaaugstina pakāpe".
Francija sāks izmeklēšanu saistībā ar Francijas piekrastē noenkuroto krievu ēnu flotes tankkuģi "Boracay" par "nopietniem pārkāpumiem", iepriekš trešdien pavēstīja Makrons.
Kuģis tiek turēts aizdomās par saistību ar dronu lidojumiem, kas septembrī traucēja gaisa satiksmi Dānijā, vēsta tīmekļa vietne "The Maritime Executive".
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu