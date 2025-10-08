Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, svinot leģendārās grupas REMIX 40 gadu jubileju un par godu Liepājas 400. dzimšanas dienai, izcilie mūziķi Uldis Marhilevičs, Igo un Aivars Hermanis kopā ar Latvijas Radio bigbendu, kas nākamgad svinēs 60 gadu jubileju, vērienīgā un emocionālā koncertā atskaņoja gan laika pārbaudi izturējušos instrumentālos skaņdarbus jaunos pianista Viktora Ritova veidotajos aranžējumos, gan grupas lielākos hītus: “Sveiks”, “Pilsēta”, “Banānu republika”, “Vēstules”, “Naktsvārdi”, “Komunālais blūzs” u.c.
Klausītāji, kura koncertā bija ieradušies teju no visas Latvijas, koncertu uzņēma ar patiesu sajūsmu un ik pa brīdim sadziedājās ar māksliniekiem, savukārt pēc koncerta bija iespēja tikt gan pie mūziķu autogrāfiem, gan kopbildēm.
Grupas jubilejas tūre turpināsies arī nākamgad:
- 15. februārī plkst. 16.00 Koncertzālē “Cēsis”
- 27. martā plkst. 19.00 Ogres Kultūras centrā
- 11. aprīlī plkst. 18.00 Latgales vēstniecībā GORS
- 17. aprīlī plkst. 19.00 VEF Kultūras pilī
- 18. aprīlī plkst. 18.00 Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
- 18. augustā plkst. 20.00 Dzintaru koncertzālē
Biļetes uz koncertiem varēs iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.
