Ēģiptes kūrortpilsētā Šarm eš Šeihā turpinās Izraēlas un palestīniešu teroristiskā grupējuma "Hamās" sarunas, kurās kā starpnieki piedalās Ēģiptes un Kataras pārstāvji. 

Sarunās, kuru centrā ir ASV prezidenta Donalda Trampa piedāvātais miera plāns, sākās pirmdien un turpinājās otrdien, kad apritēja divi gadi kopš "Hamās" Izraēlā sarīkotā slaktiņa, kurā tika nogalināti 1200 cilvēki un vēl 250 sagrābti par ķīlniekiem.

Uzmanības centrā ķīlnieki

Sarunās Izraēlas un "Hamās" delegācijas pie viena galda nesēž. Abu pušu dialogs tiek nodrošināts ar Ēģiptes un Kataras diplomātu starpniecību. Sarunu norises vietā ieradies arī Trampa Tuvo Austrumu miera sūtnis Stīvs Vitkofs, kā arī prezidenta znots Džareds Kušners. Tramps pirmdien paziņoja, ka sarunas "ir ļoti sekmīgas un uz priekšu rit strauji". Viņš arī piebildis, ka miera plāna "pirmo fāzi vajadzētu pabeigt šonedēļ". Pirmdien sarunas ilgušas četras stundas, pavēstījušas Kataras amatpersonas. To laikā tika apspriesta "Hamās" sagrābto ķīlnieku un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu atbrīvošana, starptautisko drošības spēku izvietošana Gazas joslā pēc kara beigām, kā arī palīdzības piegādes karā izpostītajai palestīniešu teritorijai. Pirms sarunu sākuma Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu valdība jau bija piekritusi Trampa piedāvātajam 20 punktu plānam, bet "Hamās" par visiem punktiem pozitīvu atbildi nebija gatavs sniegt. Sarunu pirmajā fāzē tiek cerēts vienoties par uguns pārtraukšanu un visu "Hamās" sagrābto ķīlnieku – dzīvo un mirušo – atbrīvošanu. 

