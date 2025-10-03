Pirmo reizi Latvijā novērota jauna putnu suga - bangu pīle, informēja Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) komunikācijas speciāliste Kitija Balcare.
Bangu pīli 1. oktobrī Kolkasragā pamanījis putnu vērotājs Edgars Smislovs, norāda LOB.
Līdz šim Latvijā bija novērotas četras tumšpīļu sugas, neskaitot bangu pīli no Amerikas.
LOB skaidro, ka visas tumšpīļu sugas ir jūras iemītnieces, kas ligzdo ziemeļos, bet Latvijas piekrasti sasniedz gada aukstākajos mēnešos.
Latvijā parastas caurceļotājas un ziemotājas ir tumšā pīle (Melanitta fusca) un melnā pīle (Melanitta nigra), kuru ligzdošanas areāls ietver Baltijas jūras ziemeļdaļu.
Savukārt 2020. gadā Latvijā pirmo reizi konstatēta Stejnegera pīle (Melanitta stejnegeri) no Sibīrijas, kas līdz šim Latvijas piekrastē bijusi novērota 12 reizes. Tāpat 2022. gadā pirmo reizi konstatēta arī Amerikas melnā pīle (Melanitta americana), kurai līdz šim bijuši trīs novērojumi.
LOB aicina ziņot par putnu novērojumiem tīmekļvietnē "Dabasdati.lv" arī gadījumā, ja novērotā putna sugu nav iespējams noteikt, pievienojot pazīmi "nenoteikts". Ja novērojums ir fiksēts fotoattēlā, putna sugu palīdzēs noteikt portāla "Dabasdati.lv" eksperti.
