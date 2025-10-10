Dziedātāja un dziesmu autore Marta Grigale 10. oktobrī klausītājiem nodod savu jauno minialbumu "Wrong Woman (Part II)", kas ir turpinājums pērn izdotajai pirmajai daļai "Wrong Woman (Part I)". Viena no minialbuma dziesmām - "Cool" - izskanējusi populārajā Amerikas TV šovā "Love Island Games", kā arī teju 70 Lielbritānijas radiostacijās.
Atšķirībā no pirmās daļas, kas bija emocionāli tumšāka un ugunīgāka, jauno EP caurstrāvo mīlestība tās dažādajās izpausmēs. Izņēmums nav arī noslēdzošais singls "Not Afraid to Love You".
"Šī dziesma ir par ļaušanos jūtām, kad tavā dzīvē ienāk kāds, kurš tevi saprot no A līdz Z, vieš pilnīgu uzticību un liek iemīlēt ne tikai viņu, bet arī pašai sevi,"
atklāj Marta. Dziesma tapusi starptautiskā dziesmu rakstīšanas nometnē, piedaloties Radu Pervulesku (Radu Parvulescu, Rumānija) un Gustenam Dālkvistam (Gusten Dahlqvist, Zviedrija), kura rakstītās dziesmas bijušas Billboard topos. Sākotnēji tā bijusi paredzēta bulgāru zvaigznei Mihaelai Filevai. "Kaut arī zināju, ka rakstām Mihaelai, stipri pieķēros šai dziesmai, un vienojāmies, ka paturēšu to sev, par ko esmu ļoti pateicīga," stāsta Marta. Ieraksts tapis kopā ar britu producentu Kristoferu Harisu (Kristofer Harris), ar kuru dziedātāja sadarbojas jau ilgstoši.
Minialbums "Wrong Woman (Part II)" no 10. oktobra pieejams lielākajās straumēšanas platformās (Spotify, Apple Music, YouTube Music u.c.).
