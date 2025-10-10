Mūziķis Vēstnieks kopā ar Juliannu laidis klajā jaunu dziesmu "Tu pievelc", kas vēsta par mīlestību, kura saglabājas pat pasaules krīzēs.
Dziesma turpina iepriekš izdotā singla "Sapņu ķērājs" noskaņu un iezīmē Vēstnieka jauno muzikālo virzienu.
"Mani ar maniem domu biedriem, kā arī Juliannu Tīrumu, varēsiet dzirdēt koncertā 18. oktobrī K. K. Fon Stricka villā. Tas būs ļoti īpašs koncerts, kam gatavojam speciālu šovu," stāsta dziesmas autors Rūdolfs Macats.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu