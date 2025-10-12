Viens no visvairāk apspriestajiem pašmāju realitātes šoviem "Slavenības. Bez filtra" atgriezies jau ar 13. sezonu. Šova jaunajā sezonā ekscentriskajam Kambalu pārim, dzejniecei Magonei Liedeskalnai, kā arī skandalozajiem Gluzunoviem pievienojusies ne tikai šarmantā Margarita Kolosova, bet arī sporta deju trenere un batutu fitnesa studijas vadītāja Aleksandra Kurusova. Viņa iepriekš bija zināma no raidījuma "Dejo ar zvaigzni", kurā piedalījās kopā ar dziedātāju Lauri Reiniku. Pēc desmit gadu pauzes šī ir viņas atgriešanās publiskajā telpā. Šajā sarunā gan par pašu raidījumu, gan arī par dzīves līkločiem un aktīvu dzīvesveidu arī pēc 40 gadu vecuma.

Kāpēc piekriti dalībai šovā "Slavenības. Bez filtra"?

A. Kurusova: Es jau iepriekš zināju par šo projektu, kā arī biju skatījusies šo raidījumu iepriekš. No dalības nekautrējos, jo bieži cilvēki mēģina paslēpties un apgalvo, ka šāda veida raidījumus nemaz neskatās. Taču vienmēr visi seko līdzi šo personāžu dzīvēm un tam, kas notiek raidījumā. Ilgi nedomājot, piekritu uzaicinājumam piedalīties šajā raidījumā. Iespējams, ja mani šim raidījumam uzrunātu pagājušajā gadā, tad nepiekristu. Šoreiz man bija priekšnojauta, ka šis ir īstais laiks, lai piedalītos. Ļoti ilgu laiku nebiju filmējusies nekādos televīzijas projektos, un nebija sajūtas, ka gribu būt redzama publiskajā telpā. Piekritu arī tamdēļ, ka dalība šajā šovā varētu būt laba reklāma manai batutu fitnesa studijai. Vēl par mani pēdējā laikā presē rakstīja visai daudzas netīras lietas. Gribējās, lai cilvēki redz, ka esmu viena un man viss ir labi, kā arī gribējās kliedēt šīs baumas. Bija sajūta, ka gribas atkal par sevi atgādināt.

Man šķita, ka šī dalība šovā ir tāda kā tava atpakaļ atgriešanās publiskā telpā pēc uzvaras šovā "Dejo ar zvaigzni".

Nupat nosvinēju savu 40 gadu jubileju. Man bija dažas bažas attiecībā uz dalību šajā šovā. Cilvēkiem patīk drāma, tāpēc viņiem būs interesanti sekot līdzi raidījumam, ja tajā būs asi un dramatiski notikumi, skandāli, attiecību līkloči. Uzreiz brīdināju producentus, ka no manis būs grūti sagaidīt tieši šāda veida saturu. 

