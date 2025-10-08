Robežpārkāpēju profils ir mainījies, un tagad tie ir vīrieši spēka gados, kuri ir trenēti visu izdarīt pēc iespējas ātrāk, intervijā atzina iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV), komentējot aktualitātes uz valsts austrumu robežas.
Runājot par Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežas aprīkošanu ar tehnoloģijām, ministrs norādīja, ka apmēram 460 kilometri austrumu pierobežā tiks aprīkoti ar optisko kabeli, kas pavērs iespēju pievienot plašu funkcionalitāti, tostarp mākslīgā intelekta risinājumus.
Tas gan nenozīmējot, ka robežu nevarēs mēģināt nelegāli šķērsot, bet, ja to mēģinās fiziski bojāt, tiks saņemta informācija. Savukārt mākslīgā intelekta risinājumi ļaus saprast, vai pie robežas ir pārkāpējs, vai kāds meža dzīvnieks, vai robežsargs.
"Mainīsies arī robežsardzes darbības koncepts. Pašlaik patrulēšana drīzāk balstās uz reaģēšanu, bet mums ir jāspēj rīkoties ātrāk. Ja robeža ir šķērsota un mēs tur varam ierasties pēc pusstundas, tad neviens jau tur nesēdēs un mūs negaidīs," norādīja ministrs.
Patlaban ir mainījies arī robežpārkāpēju profils, un tagad tie ir vīrieši spēka gados, kuri ir trenēti visu izdarīt pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to tas ir komplekss darbs, kā izveidot tīklu tā, lai potenciālie robežpārkāpēji nepaspētu nokļūt valsts dziļumā. Arī Polija, kurai ir pavisam citi resursi, atzīst, ka kādus 4% nelegālo robežšķērsotāju nespēj aizturēt.
Ministrs neuzskata, ka Latvija būtu vājais posms Austrumeiropā, jo statistika to neapliecina, proti, cilvēku skaits, kas pēc tam ir aizturēti Lietuvā, Polijā un atgriezti Latvijā.
2023.gadā bija liels rādītājs, kad robežu centās šķērsot 14 000 cilvēku, un tad Lietuvā un Polijā aizturēto un Latvijā atgriezto cilvēku skaits bija ap 1000. Pagājušajā gadā tādi bija vairāk nekā 500, šogad, neraugoties uz to, ka robežšķērsošanas mēģinājumu skaits ir jau divas reizes lielāks nekā pērn, jo atgriezto personu skaits ir mazāk par 500. Šie cilvēki ir nelegālie robežšķērsotāji, kas ir tikuši cauri Latvijai un tad ir pieķerti Lietuvā vai Polijā, kā arī tie ir cilvēki, kas Latvijā ir pieprasījuši patvērumu.
"Vai tādēļ var pateikt, ka mēs sākam strādāt sliktāk? Ņemot vērā, ka gan Lietuvā, gan Polijā ir audzēti resursi, lai nelegālos migrantus spētu noķert, es tam galīgi negribu piekrist," norādīja ministrs.
Jau ziņots, ka kopumā šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētas jau 10 417 personas. Tikmēr humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 25 nelegālajiem migrantiem.
Pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu