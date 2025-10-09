Ierēdņu un organizāciju valodā, runājot par dažādām nozarēm, bieži tiek lietots jēdziens "ekosistēma".
Piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija, septembra beigās ziņojot par ministres Daces Melbārdes viesošanos Ropažu novadā, rakstīja, ka ministre "iepazīsies ar pašvaldības izglītības ekosistēmu un pārrunās novada skolu attīstības iespējas". Lūk, fragmenti no citu nozaru pārstāvju relīzēm un izteikumiem. "Uzņēmums "Valsts aizsardzības korporācija" ir Latvijas militārās industrijas ekosistēmas daļa." "Iniciatīvas "radi!" akadēmija [..] mērķis ir stiprināt radošās ekosistēmas spēju sadarboties." "Digitālā identitātes maka ieviešanā būtiska loma būs valsts institūcijām, kurām nāksies sadarboties plašā ekosistēmā." "Veselības ministrijas plāns paredz dažādu profilu un līmeņu slimnīcu apvienošanu ekosistēmās."
Kā skaidrots valodniecības vietnē "Tēzaurs", ekosistēma ir "funkcionāla sistēma, kurā ietilpst noteiktā teritorijā sastopamās populācijas (biocenoze) un nedzīvā to eksistences vide (ekotops)."
Savukārt vietnes "Wikipedia" autori raksta: "Ekosistēma ir biosfēras pamatvienība, kuru veido noteikti dzīvie organismi (biocenoze) un nedzīvā apkārtējā vide (biotops), kurā tie dzīvo. Ekosistēmā pastāvīgi notiek enerģijas, vielu un informācijas aprite, kas nodrošina ekosistēmas funkcionēšanu." Dabas zinātnieki tās iedala sauszemes un ūdens ekosistēmās.
