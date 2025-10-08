Ūdens attīrīšana mājai — kas jāzina un ar ko sākt

Tīrs, gatavs lietošanai un sadzīves tehnikai nekaitīgs ūdens Latvijas dabā ir reti sastopams. Mūsdienīgās attīrīšanas ierīces sniedz iespēju izmantot ūdeni neatkarīgi no tā izcelsmes un sastāva. Viens no šādu iekārtu ražotājiem ir Aquaphor, kas Latvijā pazīstams jau daudzus gadus.
Kāpēc vajadzīga ūdens attīrīšana?
Ar baltām vai sarkanbrūnām nogulsnēm tējkannā, izlietnē, flīžu šuvēs un citās vietās var sastapties daudzās mājās. Nogulšņu cēlonis ir skaidri zināms, un to ir svarīgi novērst – ar virsmu tīrīšanu nepietiek.
• Ekonomija. Attīrīts ūdens neveido katlakmens un rūsas nogulsnes uz virsmām un sadzīves iekārtu elementiem, tādējādi paildzinot ierīces kalpošanas laiku. Mazgājot veļu mīkstā ūdenī, jāpievieno mazāk līdzekļa vai pulvera – drēbes būs daudz mīkstākas pat bez veļas mīkstinātāja!
• Veselībai un skaistumam. Cietā ūdens sastāvā esošās minerālvielas un hlors bojā dabīgo ādas aizsargslāni, padarot to sausu un raupju. Ciets ūdens nežēlo arī matus, par ko liecina matu trauslums un galu šķelšanās. Taču mīksts ūdens ādu atsvaidzina un matiem piešķir spīdumu un zīdainu sajūtu.
• Videi draudzīgi. Attīrītā ūdenī sadzīves ķīmijas, ķermeņa, matu un ādas kopšanas produktu aktīvās vielas labāk puto nekā cietā ūdenī, tādēļ uz drānas vai sūkļa var uzlikt mazāk līdzekļa, saudzējot dabu. Savukārt iekārtas darbosies ilgāk nekā pirms tam.
Kas jāzina par ūdens attīrīšanu?
Lai izvēlētos atbilstošu ūdens attīrīšanas iekārtu, jāņem vērā vairāki aspekti. Ja šī tēma pavisam sveša, pēc padoma noteikti jāvēršas pie nozares speciālistiem.
Kādu ūdeni lietos
Ūdens ķīmiskais un mikrobioloģiskais sastāvs katrā ieguves vietā ir atšķirīgs neatkarīgi, vai ūdeni iegūst no dziļurbuma, spices, akas vai centralizēta ūdensvada. Par centralizēti piegādātā ūdens kvalitāti rūpējas apsaimniekotājs konkrētā pašvaldībā, veicot regulāras pārbaudes un paziņojot patērētājam, ja to nav droši lietot. Savukārt akas, spices un dziļurbuma ūdens jāpārbauda pašiem saimniekiem. Ūdens kvalitāti ieteicams pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā.
Tiek uzskatīts, ka ūdens no dziļurbuma ir vistīrākais, tomēr atsevišķās vietās ūdens no spices var būt ar mazāku piemaisījumu. Spices ierīko smilšainās vietās ar lielu ūdens pieplūdumu, bet vietā ar dolomīta nogulumiem vai mālainu augsni – dziļurbumu. Lai pārliecinātos, ka ūdens ir drošs dzeršanai un der ikdienas vajadzībām, kā arī pirms iegādājas un uzstāda attīrīšanas iekārtu, tā paraugu jānodod pārbaudīt sertificētā laboratorijā.