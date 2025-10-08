Ūdens attīrīšana mājai — kas jāzina un ar ko sākt

Partly Cloudy 14.1 °C
Aina, Anete
2025. gada 08. oktobris, 00:00
2025. gada 08. oktobris, 00:00
Foto: Publicitātes

Tīrs, gatavs lietošanai un sadzīves tehnikai nekaitīgs ūdens Latvijas dabā ir reti sastopams. Mūsdienīgās attīrīšanas ierīces sniedz iespēju izmantot ūdeni neatkarīgi no tā izcelsmes un sastāva. Viens no šādu iekārtu ražotājiem ir Aquaphor, kas Latvijā pazīstams jau daudzus gadus.

Kāpēc vajadzīga ūdens attīrīšana?

Ar baltām vai sarkanbrūnām nogulsnēm tējkannā, izlietnē, flīžu šuvēs un citās vietās var sastapties daudzās mājās. Nogulšņu cēlonis ir skaidri zināms, un to ir svarīgi novērst – ar virsmu tīrīšanu nepietiek.

• Ekonomija. Attīrīts ūdens neveido katlakmens un rūsas nogulsnes uz virsmām un sadzīves iekārtu elementiem, tādējādi paildzinot ierīces kalpošanas laiku. Mazgājot veļu mīkstā ūdenī, jāpievieno mazāk līdzekļa vai pulvera – drēbes būs daudz mīkstākas pat bez veļas mīkstinātāja!

• Veselībai un skaistumam. Cietā ūdens sastāvā esošās minerālvielas un hlors bojā dabīgo ādas aizsargslāni, padarot to sausu un raupju. Ciets ūdens nežēlo arī matus, par ko liecina matu trauslums un galu šķelšanās. Taču mīksts ūdens ādu atsvaidzina un matiem piešķir spīdumu un zīdainu sajūtu.

Videi draudzīgi. Attīrītā ūdenī sadzīves ķīmijas, ķermeņa, matu un ādas kopšanas produktu aktīvās vielas labāk puto nekā cietā ūdenī, tādēļ uz drānas vai sūkļa var uzlikt mazāk līdzekļa, saudzējot dabu. Savukārt iekārtas darbosies ilgāk nekā pirms tam. 

Kas jāzina par ūdens attīrīšanu?

Lai izvēlētos atbilstošu ūdens attīrīšanas iekārtu, jāņem vērā vairāki aspekti. Ja šī tēma pavisam sveša, pēc padoma noteikti jāvēršas pie nozares speciālistiem.

Kādu ūdeni lietos

Ūdens ķīmiskais un mikrobioloģiskais sastāvs katrā ieguves vietā ir atšķirīgs neatkarīgi, vai ūdeni iegūst no dziļurbuma, spices, akas vai centralizēta ūdensvada. Par centralizēti piegādātā ūdens kvalitāti rūpējas apsaimniekotājs konkrētā pašvaldībā, veicot regulāras pārbaudes un paziņojot patērētājam, ja to nav droši lietot. Savukārt akas, spices un dziļurbuma ūdens jāpārbauda pašiem saimniekiem. Ūdens kvalitāti ieteicams pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā.

Tiek uzskatīts, ka ūdens no dziļurbuma ir vistīrākais, tomēr atsevišķās vietās ūdens no spices var būt ar mazāku piemaisījumu. Spices ierīko smilšainās vietās ar lielu ūdens pieplūdumu, bet vietā ar dolomīta nogulumiem vai mālainu augsni – dziļurbumu. Lai pārliecinātos, ka ūdens ir drošs dzeršanai un der ikdienas vajadzībām, kā arī pirms iegādājas un uzstāda attīrīšanas iekārtu, tā paraugu jānodod pārbaudīt sertificētā laboratorijā. 

Obligātā ūdens pārbaude

Pirms sagatavo ūdens paraugu pārbaudei, svarīgi iepazīties ar izraudzītās laboratorijas, piemēram, BIOR, E. Gulbja laboratorija, nosacījumiem par analīzēm derīga parauga noņemšanu. Ūdeni pilda no dezinficēta krāna, kam noņemts aerators jeb sietiņš. Pirms iepildīšanas sterilā 1–1,5 l plastmasas vai stikla traukā ūdeni pāris minūtes notecina. Ar nomazgātām rokām un uzvilktiem gumijas cimdiem, pudeli piepilda līdz malai, lai tajā nebūtu gaisa burbuļu. Pudeli steigšus noslēdz ar sterilu vāku un uzglabā ledusskapī līdz nogādāšanai laboratorijā.

Pareiza parauga noņemšanas pamācība un to pieņemšanas laiki pieejami laboratoriju mājaslapā. Plānojot uzstādīt attīrīšanas sistēmu, jāveic filtru analīze (iepriekš konsultējoties ar pārdevēju), kurā pārbauda ūdens kopējo cietību, oksidējamību jeb permanganāta indeksu, amonija, dzelzs un mangāna jonu koncentrāciju, elektrovadītspēju. Ūdeni iegūstot no akas, spices vai dziļurbuma, var veikt papildu mikrobioloģiskā sastāva analīzes (par atsevišķu samaksu), nosakot koliformu, E. coli un citu baktēriju klātesamību ūdenī. Analīžu rezultāti ir vadlīnijas, pēc kā tiek piemeklēta īstā iekārta un iestatīta tās darbība. 

Zini, cik tērē

Lai izvēlētos piemērotāko iekārtu, jāzina vidējais ikmēneša patēriņš kubikmetros (m3), kā arī ūdens lietošanas paradumi. Ja attīrītu ūdeni vēlas piegādāt ārpus mājokļa, piemēram, džakuzi uzpildīšanai, pirts dušas apgādei, vajadzīga iekārta ar lielāku veiktspēju, lai nodrošinātu vajadzīgā ūdens daudzuma sagatavošanu.

Tāpat jāņem vērā, ka ūdens patēriņš var mainīties pēc attīrīšanas iekārtas uzstādīšanas. Tas ir īpaši svarīgi mājās ar decentralizētu kanalizācijas sistēmu, piemēram, betona grodu tvertni, krājrezervuāru, kas periodiski jāiztukšo. 

Īstā vieta iekārtai

Tradicionālās ūdens attīrīšanas ierīces aizņem daudz vairāk vietas par kompaktiem risinājumiem – Aquaphor zīmola S1000, S800 un S550 iekārtas apvieno kolonnas jeb filtrus un reaģenta tvertni vienā kompaktā izturīgas plastmasas korpusā. Lielākās iekārtas svars (bez reaģenta) nepārsniedz 50 kilogramus, bet augstums – 0,8 metrus.

Attīrīšanas iekārtai jāatrodas apkurinātās telpās – vismaz viena metra attālumā no apkures ierīcēm un vietā bez silto grīdu mezgla. Tai jābūt ērti piekļūstamai, lai tvertni papildinātu ar reaģentu. Iekārtai vajadzīgs pieslēgums elektrībai un kanalizācijai.

Sagatavotā vietā saimnieks jebkuru Aquaphor sistēmu var uzstādīt paša spēkiem. Iekārtu ar ūdensapgādes tīklu savieno, izmantojot polipropilēna kausējamās vai presējamās caurules un veidgabalus. 

Cik tīru ūdeni vēlas

Uzstādot dažāda veida elementus ar atšķirīgu filtrācijas pakāpi (norāda mikronos – µm) un saturu, ūdeni var pielāgot ikdienas mājsaimniecības, pārtikas ražošanas vai tehniskām, piemēram, automašīnu mazgāšanas, vajadzībām.

Jonu apmaiņas sveķi, kas atrodas kolonnā, mīkstina un atdzelžo ūdeni. Taču ir pieejamas arī ūdens attīrīšanas sistēmas ar papildus funkcijām. Sāls (nātrija hlorīds), kas pereodiski jāpieber tvertnē, reģenerē jonu apmaiņas sveķus, kas ļauj tiem darboties nevainojami. Mīkstināts un atdzelžots ūdens uzlabo sadzīves iekārtu efektivitāti, novērš katlakmens un rūsas veidošanos.

Jāņem vērā, ka attīrīts ūdens var neatbilst dzeramā ūdens kritērijiem. Ja attīrīto ūdeni bez uzvārīšanas vēlas lietot uzturā, virtuvē uzstāda reversās osmozes sistēma, kas likvidē ūdenī esošās baktērijas, sulfātus, brīvo hloru un nepatīkamo smaku, mazina sāļu koncentrāciju. Ūdensvadam var pievienot papildu filtra korpusu ar aktivētās ogles elementu.

Pilnībā nokomplektēta Aquaphor ūdens attīrīšanas sistēma sastāv no diviem mehānisko daļiņu filtru korpusiem ar lielākas un smalkākas frakcijas piemaisījumu filtrējošiem elementiem, kas pasargā iekārtu, santehnikas elementus un sadzīves tehniku no bojājumiem. Elementi paredzēti, lai mazinātu hlora un smago metālu koncentrāciju centralizēti piegādātā ūdenī, kā arī cieto daļiņu daudzumu, lietojot dziļurbumu vai citu avotu.

Aquaphor attīrīšanas iekārtas ir aprīkotas ar papildu apvada (Bypass) vārstu, kas ļauj neapstrādātu ūdeni novirzīt dārza laistīšanai, noteku skalošanai, citiem darbiem. 

Lai iekārta kalpotu ilgi, svarīgi:

• sekot līdzi sāls kristālu daudzumam tvertnē;

• pārbaudīt displeju un tajā uzrādītos paziņojumus;

• periodiski mainīt mehānisko daļiņu filtrus;

• reizi vienā, divos gados izsaukt sertificētu meistaru novērtēt iekārtas tehnisko stāvokli. 

Ar plašāku Aquaphor produktu klāstu var iepazīties ražotnes veikalā Rīgā, Mūkusalas ielā 56, un internetveikalā www.aquaphor.lv. 
Konsultāciju var saņemt klātienē veikalā vai zvanot uz tālruni +371 27098878. 

