Zviedrijas Akadēmija paziņojusi, ka Nobela prēmija literatūrā ceturtdien piešķirta Lāslo Krasnahorkai, atzīstot viņu par Ungārijas vissvarīgāko mūsdienu rakstnieku, kura darbos izvērstas postmodernās distopijas un melanholijas tēmas.
Krasnahorkai izpelnījies atzinību par "savu pārliecinošo un vizionāro daiļradi, kas apokaliptiska terora apstākļos atkal apliecina mākslas spēku". 71 gadu vecais Krasnahorkai ir "episks rakstnieks" un turpina Centrāleiropas tradīciju, kas no Franca Kafkas stiepjas līdz Tomasam Bernhardam un ko raksturo absurds un groteskas pārmērības, teikts akadēmijas paziņojumā. "Taču viņa lokam ir vairāk stiegru, un viņš raugās arī uz Austrumiem, ieturot kontemplatīvāku, smalkāk kalibrētu toni," piebildusi akadēmija. Nobela prēmijas ieguvējs līdz ar diplomu un zelta medaļu saņem 11 miljonus kronu (miljons eiro) lielu naudas balvu. Pērn Nobela literatūras prēmija tika piešķirta dienvidkorejiešu rakstniecei Hanai Ganai. Prēmijas pasniegšanas ceremonija paredzēta 10. decembrī, tās iedibinātāja Alfrēda Nobela nāves gadadienā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu