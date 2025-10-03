96 gadu vecumā mūžībā devusies aktrise Patrīcija Rūtledža (Patricia Routledge), kas plašāk pazīstama ar Hiacintes Burkā lomas atveidošanu populārajā komēdijas seriālā "Smalkais stils" (Keeping Up Appearances).
Rūtledžas karjera ilga vairākus gadu desmitus, un viņas ieguldījums televīzijas un teātra mākslā atstājis neatņemamu nospiedumu skatītāju atmiņās.
Rūtledža dzimusi 1929. gadā Birkenhedā, studējusi Liverpūles Universitātē un Bristoles Old Vic teātra skolā. Karjeru teātrī un muzikālajā teātrī viņa uzsāka 1952. gadā, vēlāk debitējot Brodvejā. Viņa saņēmusi Tony un Olivjē balvas un bijusi Karaliskās Šekspīra kompānijas dalībniece.
Tomēr vislielāko popularitāti Rūtledža ieguva ar televīzijas seriāliem, īpaši atveidojot Hiacintes Burkas lomu "Smalkais stils" (1990–1995), par kuru tika nominēta divām BAFTA balvām.
Aktrise nekad nav bijusi precējusies un dzīvi veltījusi karjerai. No 2000. gada līdz dzīves beigām viņa dzīvoja Čičesterā, Rietumsaseksā. 2017. gadā viņai piešķīra Britu impērijas ordeņa Dāmas titulu par nopelniem teātrī un labdarībā.