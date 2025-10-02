Polija pagarina pagaidu robežkontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju līdz nākamā gada 4. aprīlim, platformā "X" pavēstījusi Iekšlietu ministrija.
Sākotnēji kontroles režīmu bija plānots atcelt 4. oktobrī. "Mēs pagarinām kontroli, lai monitorētu migrācijas maršrutu, kas ved no Baltijas valstīm caur Poliju uz Rietumeiropu," norādīja iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis. Polijas robežsargu svarīgākais uzdevums joprojām ir gādāt, lai robeža ar Baltkrieviju būtu droša, un aizsargāt to no migrācijas spiediena, pauda ministrs. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko organizē nelegālo imigrantu transportēšanu no Āzijas uz Eiropas Savienības ārējo robežu, lai izdarītu spiedienu uz Rietumiem. Varšava jūlija sākumā ieviesa robežkontroli, reaģējot uz Vācijas jaunajām kontrolēm. Polijas premjerministrs Donalds Tusks saistījis iespējamo šo pasākumu izbeigšanu ar Berlīnes lēmumiem. Vācija kopš 2023. gada oktobra veic izlases veida pārbaudes uz robežas ar Poliju, lai ierobežotu nelegālo migrāciju. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints pavēlēja veikt intensīvākas robežkontroles neilgi pēc tam, kad maijā amatā stājās jaunā federālā valdība.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
