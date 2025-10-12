ASV mediju uzņēmums "Paramount" 2025. gada beigās gatavojas slēgt daudzus MTV Eiropas kanālus, vēsta britu mediji.
Kā ziņo Lielbritānijas sabiedriskā raidorganizācija BBC, 31. decembrī Lielbritānijā pārstās raidīt "MTV Music", "MTV 80s", "MTV 90s", "Club MTV" un "MTV Live".
Tomēr joprojām būs pieejams kanāls "MTV HD", kas tagad pamatā pievērsies realitātes šoviem un izklaides raidījumiem.
Šis lēmums atspoguļo tradicionālo televīzijas mūzikas kanālu auditorijas ilgtermiņa samazināšanās tendenci, skatītājiem arvien lielākā mērā pievēršoties tādām platformām kā "YouTube" un "TikTok".
Nozares eksperti norāda, ka Lielbritānijas kanālu slēgšana ir daudz plašākas stratēģijas sastāvdaļa. 2025. gada beigās paredzēts slēgt MTV kanālus arī vairākās Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs. Polijā un Ungārijā pārstās raidīt tādi kanāli kā "TeenNick", "NickMusic", "Comedy Central Extra" un "Paramount Network".
Līdzīgas ziņas saņemtas arī no Beniluksa valstīm, kur tiks pārtraukta kanālu "MTV 80s", "MTV 00s" un citu tematisko raidījumu vietējo versiju pārraide.
Kā "BroadbandTV News" apstiprinājuši ietekmēto platformu operatori, paredzēts slēgt ar MTV zīmolu saistītos kanālus Vācijā un Austrijā.
Viens no Vācijas operatoriem jau brīdinājis klientus, ka gada beigās visā valstī tiks pārtraukta kanāla "MTV Live HD" raidīšana.
"Paramount" Vācijas un starptautiskais preses dienests šis ziņas atteicies komentēt.
