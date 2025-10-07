Piektdien Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" sarīkoja semināru, kurā prezentēja pēdējos gados veiktos pētījumus un secinājumus, kas interesē plašāku sabiedrību.
Seminārs notika Kalsnavā Meža pētīšanas stacijas viesnīcā, un uz to bija atbraukuši aptuveni divdesmit žurnālistu, lielākoties no izdevumiem, kas dod praktiskus padomus saimniekošanā un kuru auditoriju interesē reālā dzīve laukos. Runājot par meža zinātni, "Silavas" zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš uzsvēra, ka tā balstās uz trim vaļiem. Ekoloģiju, kas ir ar visu mijiedarbībā, evolūciju, kas ir kā ikdienas process, un spēju visu salīdzināt ar to, kas jau bijis. Pirmā tēma, kam pieskārās pētnieki, bija par mežu un ūdeni. Par to, kā tas ietekmē koku augšanu un to, ka šodien liela problēma ir ūdens saduļķošanās. Nākamā tēma bija meža ceļi kā daudzfunkcionāla sistēma, kurā svarīgi arī grāvji un to malas, kuras diemžēl pārņēmušas zeltslotiņas. Daudziem noteikti interesants ir stāsts par nekoksnes vērtībām mežā, īpaši sēnēm. Ir tā, ka sēņotāji visvairāk lasa gailenes, bekas ir otrajā vietā, taču sēņu konservēšana ziemai ir ļoti populāra joprojām. Valsts zemes dienesta reģistrā šobrīd ir 135 000 meža īpašnieku. Reāli esot 116 000, no kuriem 109 000 ir fiziskas personas. Pēc prezentācijām telpās visi devās uz mežu, kur apskatīja papeļu un kārklu kolekcijas un iepazinās ar SEG emisiju monitoringu.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
