Hokejists Sandis Ozoliņš piedzīvo nemierīgu laiku – tiesvedības, bijušās dzīvesbiedres Sandras Ozoliņas prasības un problēmas ar biznesa partneri. Taču viņam blakus ir sieva Ina Ozoliņa, kura intervijā žurnālam "Privātā Dzīve" atklāti aizstāv vīru.
"Sandis ir cilvēks ar plašu sirdi. Diemžēl ir cilvēki, kas viņa dāsnumu un uzticību ir izmantojuši," saka Ina, kura ar hokejistu kopā ir desmit gadus, laulībā – četrus.
Viņa uzsver, ka Sanda attieksme pret bērniem bijusi viens no iemesliem, kāpēc viņa viņu iemīlējusi. "Es nebūtu kopā ar cilvēku, kas pamet bērnus vai atstāj sievieti grūtībās," viņa skaidro.
Par bijušās sievas tiesas prasību gandrīz 2 miljonu eiro apmērā Ina saka: "Ir sajūta, ka šim cilvēkam šķiet – viņai tas vienkārši pienākas. Neviens no mums nevar būt drošs, ka ienākumi vai attiecības paliks nemainīgas."
Viņa atgādina, ka Ozoliņš pārtrauca maksājumus, kad dēli kļuva pilngadīgi un paši spēj sevi apgādāt: "Nebija tā, ka viņš slēpās – otrai pusei viss bija zināms."
Ina arī piebilst: "Viņš ar uzviju parūpējās par savu bijušo sievu. Nezinu nevienu citu vīrieti, kas aizgājis tik dāsni."
