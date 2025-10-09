Aleksandra Kurusova šovā “Slavenības. Bez filtra” kopā ar draudzenēm dodas uz Biķernieku trasi, kur viņas sagaidīs profesionāls drifta braucējs. Ceļā dāmas neviļus apspriež visai kutelīgu tēmu – kas labāk vada auto? Sievietes vai vīrieši?
Aleksandra satiek draudzenes pie kāda tirdzniecības centra. Mēģinot izbraukt no autostāvvietas, dāmas spriež, kas labāk vada auto – sievietes vai vīrieši?
“Kur mēs braucam vispār? Mums uz otru pusi laikam jābrauc,” saka Aleksandra, kuru manāmi mulsina pārpildītais stāvlaukums. “Es jums teikšu tā – bieži vien meitenes ir labākas šoferes nekā vīrieši. Krietni labākas par šitiem džekiem!” papildina viņa, vērojot, kā kāds vīrietis cenšas iebraukt stāvvietā. Draudzene papildina: “Bet tu saproti, ka viņam ir kameras un sensori priekšā, pakaļā, sānos un uz jumta, un tāpat nesanāk!”
Aleksandra stāsta, ka nesen kāds esot mēģinājis ieparkoties viņai tieši blakus: “Es domāju – ārprāts, simts punkti, ka sieviete pie stūres. Bet izrādās, ka vīrietis! Biju baigi pārsteigta.”
Braucot kārtējo apli pa stāvvietu, Aleksandra retoriski jautā: “Klausies, mēs kādreiz vispār izbrauksim no šejienes?” Aizkadrā viņa atzīst, ka dažreiz sievietēm grūtākais ir izraukt tieši no stāvvietas.
VIDEO:
