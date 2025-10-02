Latvijas iedzīvotāji šogad augustā bezskaidrā naudā veica vidēji 74% maksājumu, kas ir par trim procentpunktu mazāk nekā pērn augustā, liecina Latvijas Bankas publiskotā "Maksājumu radara" dati.
Attiecīgi skaidrās naudas maksājumi 2025. gada augustā veidoja 26%, tuvojoties 2023. gada augusta līmenim.
Viens iedzīvotājs augustā nedēļas laikā veica kopumā vidēji 17,9 maksājumus, bet 2024. gada augustā tie bija 15,2 maksājumi nedēļā.
Tostarp pieaudzis vidējais maksājumu skaits, ko iedzīvotāji nedēļas laikā veic skaidrā naudā. Ja 2024. gada augustā vienā nedēļā iedzīvotāji skaidrā naudā veica vidēji 3,5 maksājumus, tad 2025. gada augustā skaidrā naudā nedēļā tika veikts vidēji 4,6 maksājumi. Tajā pašā laikā bezskaidrā naudā šogad augustā Latvijas iedzīvotāji vienā nedēļā veica vidēji 13,3 maksājumus, kamēr pērn augustā - vidēji 11,7 maksājumu.
"Maksājumu radara" dati liecina, ka pusgada laikā nedaudz samazinājusies moderno tehnoloģiju izmantošana maksājumos. Nedaudz samazinājušies norēķini ar bezkontakta karti - 2025. gada februārī tos ikdienā izmantoja 58% iedzīvotāju, bet 2024. augustā - 67%. Samazinājušies arī norēķini ar viedtālruni - ja 2024. gada augustā tos ikdienā izmantoja 22% iedzīvotāju, tad 2025. gada augustā - 20% iedzīvotāju. Ar viedpulksteni norēķinājās 2% iedzīvotāju.
Savukārt zibmaksājumus augustā ikdienā lietoja 38% iedzīvotāju, kas ir par četriem procentpunktu vairāk nekā šogad februārī. Iespēju maksājumu veikt, norādot tikai saņēmēja tālruņa numuru, 2025. gada augustā izmantoja 22% to iedzīvotāju, kuri ikdienā lietoja zibmaksājumus. Par šādu iespēju bija informēti, taču to vēl neizmantoja 41% zibmaksājumu veicēju.
Latvijas Bankas dati liecina, ka 2024. gada pirmajā pusgadā tika veikts 414,4 miljoni bezskaidrās naudas maksājumu 494,3 miljonu eiro apmērā, bet 2024. gada otrajā pusgadā - 436,8 miljoni bezskaidrās naudas maksājumu 586,7 miljonu eiro apmērā.
