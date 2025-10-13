"Jaunās vienotības" (JV), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" veidotā koalīcija ir gatava strādāt, tomēr par tās nākotni pēc tam, kad tiks pieņemts valsts budžets, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) runā izvairīgi.
Pirmdien pēc valdības ārkārtas sēdes, atbildot uz jautājumu, vai, viņasprāt, šai koalīcijai ir nākotne arī pēc budžeta pieņemšanas, Siliņa konkrētu atbildi nesniedza. Viņa žurnālistiem uzsvēra, ka vienošanās par budžetu šobrīd visiem ir ļoti svarīga. "Mēs redzam, ka šis ir drošības budžets. Un ļoti svarīgi, ka arī tie lēmumi, kas ir uz galda, tiek izdiskutēti Saeimā," teica Siliņa.
Premjere atzina, ka viņas vadītā koalīcija jau no tās pirmās dienas vienmēr ir bijusi mediju uzmanības lokā un viņa neatceroties, kad mediji nebūtu vaicājuši, cik ilgi šī koalīcija pastāvēs. "Bet redziet - šis, manuprāt, ir jau trešais mūsu budžets, kuru šī koalīcija kopā veido," teica politiķe.
Siliņa klāstīja, ka politikā ir daudz izaicinājumu un lēmumus pieņemt nav vienkārši. Tas radot spriedzi ne tikai koalīcijā, bet arī nozarēs, kas sevi lobē. "Izaicinājumi noteikti būs uz priekšu. Esam gatavi strādāt," uzsvēra premjere.
Tomēr, ja kāds no koalīcijas spēkiem nevēlēsies vai nevarēs disciplinēti ievērot budžeta rāmi, tad jautājums viņiem esot, vai šie politiskie spēki būs izdarījuši visu mūsu sabiedrībai, bērniem, nākotnei un drošībai, lai "varbūt kādu šodien populistisku vai ātru risinājumu dēļ viņi nepieņemtu lēmumus, kas ilgtermiņā ir ļoti, ļoti svarīgi mums visiem".
Jau ziņots, ka nākamā gada valsts budžeta valdības noteiktajām prioritātēm - drošībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem un izglītībai - plānots papildu finansējums 693,5 miljonu eiro apmērā.
Finanšu ministrija informē, ka no tā drošībai paredzēti 448,3 miljoni eiro, izglītībai - 45 miljoni eiro, ģimeņu ar bērniem atbalstam - 94,8 miljoni eiro, bet citiem pasākumiem - vēl 105,4 miljoni eiro. Lielākā daļa no papildu finansējuma valdības noteiktajām prioritātēm tiks nodrošināta, samazinot valsts budžeta izdevumus.
Plānots, ka valsts budžeta projekts 2026. gadam un budžeta ietvars tiks apstiprināts Ministru kabinetā 14. oktobrī. Saeimā 2026. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15. oktobrī.
