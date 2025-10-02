91 gada vecumā mirusi pazīstamā britu primatoloģe Džeina Gudola, kas pētīja šimpanzes un bija dedzīga cīnītāja par dabas aizsardzību, trešdien paziņoja viņas institūts.
Zinātniece no dzīves aizgājusi Kalifornijā, kur atradās ASV lekciju tūres ietvaros, teikts paziņojumā.
Gudola dzimusi Londonā 1934. gadā, bet 1960. gadā viņa Tanzānijā sāka pētīt šimpanzes.
1977. gadā viņa nodibināja Džeinas Gudolas institūtu, kas nodarbojas ar primātu pētniecību un atbalsta jauniešu projektus, kuru mērķis ir palīdzēt dzīvniekiem un videi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu