ASV prezidents Donalds Tramps apsver iespēju nodot Ukrainai "Tomahawk" raķetes un piemērot papildu sankcijas Krievijai, uzsvēra ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers, kurš ceturtdien piedalījās drošības un ārpolitikas forumā "Rīgas konference".
Viņš norādīja, ka Tramps ir "personīgi pārliecināts par vajadzību panākt taisnīgu mieru" un ir "cilvēcīgi satriekts par karā kritušo skaitu". Vitakers atzina, ka ASV prezidents redz "jaunu posmu" karā, kurā Ukraina, iespējams, varētu atgūt daļu okupēto teritoriju.
ASV vēstnieks arī akcentēja, ka Vašingtona cieši sadarbojas ar Eiropas partneriem, lai palīdzētu valstīm atteikties no Krievijas energoresursiem. Viņš klāstīja, ka atsevišķi sabiedrotie joprojām pērk Krievijas naftu, izmantojot cauruļvadu sistēmas, taču ASV ar katru no viņiem strādā, lai šī atkarība beigtos pēc iespējas ātrāk.
Viņš norādīja, ka Tramps vēlas, lai NATO būtu ne tikai militāra, bet arī ekonomiska un politiska alianse. Vēstnieks uzsvēra, ka ASV un sabiedrotie palielina spiedienu uz Krieviju, lai piespiestu Vladimiru Putinu sēsties pie sarunu galda.
"Mēs darām daudzas lietas, ko pavasarī vēl nedarījām. Šis spiediens pieaug, un mums ir vēl daudz kāršu, ko izspēlēt," sacīja vēstnieks.
Vitakers uzsvēra, ka mērķis ir "taisnīgs un ilgtspējīgs miers", kurā Ukraina saglabā savu neatkarību un spējas aizsargāties. Pēc viņa paustā, ASV prezidents grib, lai karš beidzas, bet ne uz Ukrainas rēķina.
Jau rakstīts, ka Latvijas Universitātes Zinātņu mājā no šodienas līdz sestdienai notiks "Rīgas konference". Foruma diskusiju centrā būs NATO nākotne un Eiropas un ASV atbildības sadale, kolektīvās aizsardzības nostiprināšana jaunu draudu priekšā, Ukrainas ilgtermiņa drošība un Krievijas ierobežošana, kā arī Eiropas aizsardzības stiprināšana ar stratēģiskām investīcijām.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu