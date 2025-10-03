Atklāts jauns katastrofu pārvaldības centrs Saulkrastos, Rīgas ielā 86b. Modernā un energoefektīvā ēka aprīkota ar mūsdienīgu tehniku, kas ļaus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām vēl efektīvāk veikt dienesta pienākumus un nodrošināt iedzīvotāju drošību, vēsta 360TV Ziņas.
Ēka ekspluatācijā nodota 2025. gada 11. jūlijā, un kopš 28. jūlija tajā jau darbojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļa, kas līdz šim atradās Ainažu ielā 1, Saulkrastos.
Atklāšanas pasākumā piedalījās Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvji, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadība, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvji un speciālisti, kuri iesaistījušies projekta īstenošanā. Pēc svinīgās lentes pārgriešanas klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar jauno ēku un ielūkoties telpās, kur ikdienā strādā ugunsdzēsēji-glābēji.
