Krievijas televīzijā, kur parasti dominē karojoša retorika, izskanējis pārsteidzošs paziņojums – jābeidz karš ar Ukrainu un jāsāk sarunas par pamieru.
Šādu nostāju Kremļa galvenā propagandista Vladimira Solovjova raidījumā paudis režisors un ilggadējs Vladimira Putina atbalstītājs Karens Šahnazarovs, vēsta portāls Prozoro.
Diskusijā, kas pārraidīta Solovjova sarunu šovā, Šahnazarovs norādīja, ka Krievijai vairs neesot iespējams sasniegt sākotnēji izvirzītos kara mērķus, tāpēc konflikts būtu jāpārtrauc.
"Es domāju, ka karot līdz 2035. gadam ir nepareiza ideja. Mums ir jāuzvar karā, un, ja mums nav spēka, mums ir jāvienojas par mieru un jāgatavojas nākamajam karam," sacīja režisors.
Šahnazarova izteikumi izraisījuši rezonansi gan Krievijas, gan ārvalstu medijos, jo līdz šim viņš bija pazīstams kā aktīvs kara atbalstītājs un viens no režīma ideoloģiskajiem balstiem filmu nozarē.
Kara pretinieku viedokļi Krievijas valsts televīzijā parasti netiek pausti, tāpēc šis gadījums tiek uzskatīts par zīmi, ka arī Kremļa propagandas vidē sāk parādīties noguruma un šaubu pazīmes par karadarbības turpināšanu.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
