Ceturtdien 93 gadu vecumā mirusi māksliniece Ausma Krūmiņa, kura savā daiļradē specializējās akvareļglezniecībā un ainavu žanrā, informēja Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) prezidents Igors Dobičins.
Krūmiņa mācījās Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, taču to nepabeidza. Vēlāk viņa strādāja par mākslinieci rūpnīcā "VEF" un viesnīcas "Rīga" restorānā. Kopš 1961.gada viņa darbojās Mākslas fonda kombinātā "Māksla", kur piedalījās izstāžu un muzeju ekspozīciju noformēšanā.
Izstādēs Krūmiņa piedalījās kopš 1962. gada. Viņas darbi eksponēti gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī vairākās personālizstādēs.
Mākslinieces darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Turaidas muzejrezervātā, citos muzejos un privātkolekcijās.
Krūmiņa bija LMS biedre kopš 1969. gada. Viņas akvareļi 2024. gadā tika apkopoti izdevumā "Ausma Krūmiņa. Akvareļi Latvijai".
