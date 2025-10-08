Mēneša laikā Nīderlandē aizturēti jau divi nelegālu pornogrāfisku dziļviltojumu video un attēlu izplatītāji.
Viens no tiem, 73 gadus vecs vīrietis, aizturēts par pornogrāfisku dziļviltojumu izplatīšanu, kurās atainotas Nīderlandes slavenības, parlamentārieši un mēri. Otrs, 43 gadus vecs vīrietis, tiešsaistes čatos dalījies ar mākslīgā intelekta veidotiem kailfoto. Kopumā vismaz 150 upuri vērsušies policijā.
Reaģējot uz straujo mākslīgā intelekta attīstību un pieaugošajiem draudiem no "deepfake" satura jeb dziļviltojumiem, Nīderlandes parlamentā vairākums atbalsta likumprojektu, kas piešķirtu cilvēkiem autortiesības uz viņu vizuālo izskatu un balsi. Priekšlikuma mērķis ir juridiski noteikt, ka personas sejas, balss un citas atpazīstamības pazīmes ir viņu intelektuālā īpašuma daļa, kuras izmantošanai būtu nepieciešama atļauja. Līdzīgu soli ir spērusi Dānija, kas jūlijā paziņojusi par esošā autortiesību likuma paplašināšanu, lai tajā iekļautu personas identitātes aizsardzību. Ja likums nosaka autortiesības, vai tas nozīmē, ka drīzumā mēs varēsim interneta vidē tirgoties ar savu balsi un izskatu? Kurš no tā nopelnīs patiesībā?
Pieauguši dziļviltojumu draudi
Mākslīgā intelekta straujā attīstība ļauj ikvienu digitālajā vidē atdarināt ar biedējošu precizitāti. Dziļviltojumi jeb "deepfakes" ir fabricēts digitāls saturs, kurā cilvēka izskats, visbiežāk balss vai seja, ir atdarināta vai aizvietota, izmantojot mākslīgo intelektu. Tiek izveidoti viltus attēli, video, balss ieraksti un zvani, kuros upuri tiek attēloti neīstās situācijās. Dziļviltojumus esošajā digitālajā saturā ir grūti vai pat neiespējami atpazīt, veidojot bīstamu interneta vidi, kurā robeža starp patiesību un meliem ir izplūdusi. Tos arvien biežāk izmanto pornogrāfiska satura veidošanai, krāpšanai vai politiskai dezinformācijai.
Uzņēmums "Signicat", kas specializējas digitālās identitātes risinājumos, vēstījis, ka Eiropā krāpniecības mēģinājumi, izmantojot dziļviltojumus, bankās un citās finansiālajās iestādēs pēdējos trīs gados auguši par vairāk nekā 2100%. "Signicat" aicina uzņēmumus apsvērt jaunu tehnoloģiju un stratēģiju ieviešanu dziļviltojumu apkarošanai.
Nīderlandē aizvien biežāk novērojami gadījumi, kuros dziļviltojumi tiek izmantoti nelegālu pornogrāfisku video un attēlu izplatīšanai. Sieviešu iesniegto ziņojumu skaits par attēliem, kuros viņu fotogrāfijas ir mākslīgi pārveidotas kailfoto vai izmantotas dziļviltojumu pornogrāfijā, pēdējos mēnešos strauji pieaudzis, ziņo datu aizsardzības organizācijas "Offlimits" statistika. Četru mēnešu laikā – no janvāra līdz aprīlim– "Offlimits" saņēmis gandrīz tikpat daudz ziņojumu par mākslīgā intelekta ģenerētiem attēliem kā visa 2024. gada laikā kopumā. Nīderlandē seksuāla rakstura satura izplatīšana bez personas atļaujas jau ir krimināli sodāma, turpmāk ar likumu sodīs arī par izskata un balss viltošanu.
Dziļviltojumu saturs, kurā bez atļaujas izmantotas citu cilvēku pazīmes, ir strauji pieaudzis ne tikai Nīderlandē, bet arī visā pasaulē. Par upuriem kritušas daudzas plaši pazīstamas slavenības − Skārleta Johansone, Emma Vatsone un Teilore Svifta. 2024. gada martā britu "Channel 4 News" veica piecu visvairāk izmantoto dziļviltošanas vietņu analīzi, kurā atklāja, ka vismaz 4000 slavenību sejas ir izmantotas pornogrāfisku video vai attēlu izveidošanā. To starpā – "Channel 4 News" raidījumu vadītāja Ketija Ņūmena. "Tas šķiet kā pārkāpums. Tas vienkārši šķiet patiešām ļaunprātīgi – ka kaut kur ir kāds, kurš to [dziļviltojuma pornogrāfiju] ir izveidojis, bet es viņu neredzu, kamēr viņš var skatīties uz šo izdomāto versiju par mani, šo viltus versiju," viņa atklāja.
Dziļviltojumi pret likumu
Eksperti nenoliedz, ka dziļviltojumu potenciālie draudi strauji pieaug, uzsverot, ka esošie likumi pilnībā nepasargā cilvēkus no krāpšanas mēģinājumiem, dezinformācijas un identitātes zagšanas tiešsaistē. Bārts Kusters, tiesību un datu zinātnes profesors Leidenes Universitātē, uzsver politiska un pornogrāfiska satura dziļviltojumu riskus: "Varētu apgalvot, ka tie grauj demokrātiju. Tie grauj visu likumu. Tie kūda uz naidu tiešsaistē, uz vardarbību un dažreiz pat uz terorisma aktiem."