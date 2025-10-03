Centrāltirgus korupcijas skandāls iegūst konkrētākas aprises, un Centrāltirgu apsaimniekojošais uzņēmums SIA "Rīgas nami" (RN) paziņojis par pirmajiem lēmumiem, atstādinot trīs amatpersonas, vēsta 360TV Ziņas.
Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) kratīšanas, kas tika veikta Centrāltirgū, "Rīgas nami" ir rīkojušies. RN valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers informēja, ka no amata atstādinātas trīs ar tirgus pārvaldību saistītas personas: Vladimirs Kazarinovs, tirgus pārvaldības nodaļas vadītājs (aizturēts), Aldis Liepiņš, viens no tirgus paviljona administratoriem (aizturēts), Agra Vārna, "Rīgas nami" Nekustamo īpašumu iznomāšanas un pārvaldības departamenta vadītāja (atstādināta uz izmeklēšanas laiku).
Kazarinovs un Liepiņš tika aizturēti aizdomās par kukuļņemšanu un kukuļdošanu, kas saistīta ar labāku tirdzniecības vietu iegūšanu. Agras Vārnas iespējamā atbildība tiks izvērtēta izmeklēšanas laikā.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks uzsvēra, ka "Rīgas nami" vadība ir ieinteresēta cīnīties ar šādām parādībām un jau iepriekš esot "izskaustas dažādas parādības, kas Centrāltirgū bija gadiem iepriekš."
Tomēr šis nav pirmais korupcijas skandāls tirgū – pirms septiņiem gadiem kukuļņemšanas aizdomu dēļ amatu zaudēja toreizējais Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītājs Aivo Bruģis, kura vietā stājās tagad atstādinātais Vladimirs Kazarinovs. Ojārs Valkers norādīja, ka Centrāltirgus uzņēmums pievienots RN tikai 2023. gadā un "atbildība par iepriekšējo periodu negulstās uz mums."
"Rīgas nami" plāno piesaistīt neatkarīgu auditoru, lai izvērtētu tirdzniecības platību iznomāšanas procesu, kas ilgs vismaz mēnesi. Uzņēmuma rīcībā patlaban ir ļoti ierobežota informācija, tostarp nav zināms par konkrētiem komersantiem, kas būtu devuši kukuli.
Rīgas Dome sola, ka skandāls netraucēs Centrāltirgus attīstības plāniem, kas ietver remontdarbu pabeigšanu līdz tirgus simtgadei.
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu