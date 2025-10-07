Pēc ilgākas radošās pauzes apvienība "DoStudija" atgriezusies ar ceturto singlu no gaidāmā debijas albuma. Jaunais darbs saucas "Seriālā" un, līdzīgi kā trīs iepriekšējie singli, piedāvā arī vizuālu interpretāciju.
"DoStudija" savu debijas albuma stāstu sākusi veidot jau 2013. gadā, paralēli strādājot kā producentu apvienība un sadarbojoties ar dažādiem Latvijā zināmiem māksliniekiem. Tagad apvienība beidzot pievērsusies savai radošajai vīzijai kā izpildītāji.
"Mēs veidojam sešus eposus, kas savstarpēji savijušies vienā stāstā no dažādiem rakursiem. Tas ir kā seriāls, kam turpinājums nav paredzams. Tiklīdz iznāks albums, būs skaidrāka izpratne par to, kas īsti notiek," stāsta mākslinieki.
Jaunās dziesmas "Seriālā" sižets līdzinās spēlei ar kaķi un peli – situācijas mainās, dalībnieki nereti nonāk apgrieztā pozīcijā, bet galu galā notikumi bieži atkārtojas. Kur ir sākums un beigas, nosaka paši "seriāla" varoņi, un nākamā epizode tiek atstāta intrigu pilna.
Dziesmas video tapis operatora Gata Gierta vadībā, galvenajās lomās redzami Kristers Staune un Linda Momotkova.
Apvienība "DoStudija" dibināta 2009. gadā, un tajā līdz šim piedalījušies teju 20 mākslinieki. Laika gaitā projekti audzējuši no dziesmu aranžējumiem līdz koncertu organizēšanai un solo albumiem. Šobrīd "DoStudija" debitē kā izpildītāji.
Visi četri debijas albuma singli – "Atdodies", "Kam tu uzticies?", "SOS" un "Seriālā" – ir dzirdami Latvijas radiostacijās un pieejami populārākajos straumēšanas servisos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu